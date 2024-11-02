Sağlık-Sen'den Bakanlığa itiraz ziyareti: Mağduriyet oluşturan maddeler yeniden düzenlensin

Sağlık-Sen ‘Aile Hekimliği Yönetmeliğiyle’ İlgili Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Söz konusu yönetmeliği hukuk ve mevzuat uzmanlarıyla inceleyen Sağlık-Sen, yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı maddelerin mağduriyete neden olabileceğine dikkat çekilerek, hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu.

Yeni düzenleme yapması elzem

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Sendika Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, “Gerekli adımları kararlılıkla attık ve aynı kararlılıkla da devam ettireceğiz. Aile hekimimiz, aile sağlığı hemşiremiz ve ebemizin mağduriyetine neden olacak, yönetmelikte düzeltilmesini talep ettiğimiz hükümler için hukuki süreci yürütüyoruz. İtiraz ettiğimiz maddeler için davalarımızı hızla açarak takibini sürdüreceğiz. Ancak, yönetmelikte yer alan gri alanlar için de bakanlık tarafından yönerge marifetiyle düzenleme yapılması elzemdir” ifadelerini kullandı.

İtiraz edilen başlıklar

Sağlık-Sen’in Sağlık Bakanlığı’ndan talep ettiği düzenlemeler şu şekilde:

“- Günlük yapılan muayene, izlem ve takiplerin teşvik ve HYP kapsamından ayrı değerlendirilmesi,

- Teşvik ve HYP işlemlerinde gelir kaybı olmaması için 4000 nüfusa göre değerlendirme yapılması ve birime müracaat etmeyen nüfus için kesinti yapılmaması,

- Entegre Sağlık Hizmeti Sunulan Merkezlerde tutulmayan nöbetlerden kesinti yapılmaması,

- Misafir hastalar için ayrı katsayı verilmesi,

- Yurt dışında yaşayan kayıtlı vatandaşların pasife alınarak aile hekimliği sorumluluğundan çıkarılması,

- Kayıtsız olan vatandaşların adrese dayalı kayıt işlemlerinin yapılması,

- Vatandaşa bağlı performans işlemlerinin sözleşme yenileme veya fesih kriterlerine dâhil edilmemesi,

- Cari gider ödemelerinde Aile Sağlığı Çalışanı için de düzenleme yapılması,

- Akılcı İlaç kullanım oranlarına göre kesinti ya da ek ödeme uygulamasının yeniden değerlendirilmesi,

- Vatandaşların, aile hekimi yerine hastanelere başvuruda bulunması halinde, aile hekimine yapılacak teşvik ödemesinden kesintiye sebep olan maddenin yeniden düzenlenmesi,

- Hasta memnuniyeti kriterinin sübjektif bir veri niteliğinde olması dolayısıyla suistimale de açık olacağı göz önüne alınarak iptal edilmesi.”