Sağlık turizmi amaçlı gelenlere vize kolaylığı geliyor
Sağlık hizmeti almak üzere Türkiye'ye gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanacak.
ANKARA(DÜNYA) - Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, sağlık hizmetleri ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılmasını sağlamak amacıyla, sağlık hizmeti almak üzere gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanması konusunda mutabakata vardı.
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sağlık vizesinin başvuru kabulü aşamasında Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) yetkilendirilmesine dair Ticaret Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında “Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü” imzalanacağı kaydedildi.
İmza törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek.