Sağlık turizminde gözler son çeyrekte

27 Ağustos 2020

Dünyada sağlık, ekonomi ve sosyal alanlarda yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilen COVID-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. Türkiye, uluslararası çevrelerde salgını en iyi yöneten ülkeler arasında gösteriliyor. Pandemi öncesinde 3 milyar dolar büyüklüğe sahip olan sağlık turizmi küresel salgından en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyor. Türkiye’nin sadece saç ekiminden elde ettiği gelir ise yine salgın öncesi 1,5 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, sağlık turizmi ve saç ekimi endüstrisine ilişkin öngörülerini paylaştı.

Kritik eşik son çeyrek

Türkiye’nin küresel salgını dünyada en iyi yöneten ülke olduğunu söyleyen Dr. Terziler şu ifadeleri kullandı: “1 Haziran itibariyle normalleşme kademeli olarak başladı ancak bu durum sadece ülkemiz için geçerli bir durum oldu. Ülkeler arası normalleşme henüz başlamadı. Bana göre salgını en iyi yöneten ülkeyiz. Pandemiyi kontrol altında tutabilirsek salgın öncesi 3 milyar dolar büyüklüğe sahip olan sağlık turizminde son çeyrek atağa kalkma dönemi olur. Avrupa’da ve yakın coğrafyada vakaların stabil rakamlarda kalması halinde yıl sonunda, salgın öncesi toplam sağlık turizmi gelirinin yarısını elde ederiz. 1,5 milyar dolarlık saç ekimi sektörü ise son üç ayda bu rakamın yüzde 20’sini elde edebildi. İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika, Ukrayna ve İskandinav ülkelerinden az sayıda hastalarımız Türkiye’ye gelip operasyonlarını oluyor. Her şey salgının dünyadaki seyrine bağlı. Türkiye’nin 2023’te sağlık turizminden 20 milyar dolar gelir hedefi var. Salgın sürecini az hasarla atlatırsak bu hedef gerçekleşebilir.”

"Türk markaları parlayacak"

Türkiye’nin bu dönemden yükselerek çıkacağını belirten Servet Terziler, “Dünyanın nereye dönüştüğünü iyi analiz edip buna göre pozisyon almalıyız. Sağlıkta üç boyutlu muayene kavramı hayatımıza girecek. Bu, insanların evlerinden bu hizmeti alacağı anlamına geliyor. Ülkelerin, firmaların ve insanların düşünce yapıları değişecek. Bu sebeple önümüzdeki 100 yıl farklı birçok dönüşüme gebe olacak. Türk markaları önümüzdeki dönem parlayacak ve dünyanın önde gelen markalarının arasına girecek.” şeklinde konuştu.

ABD’de 50 milyon işsiz olduğuna vurgu yapan DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi, Türkiye’nin hemen hemen her 10 yılda bir ciddi krizleri atlattığını, salgında ikinci dalganın gelmesi halinde tıpkı ilk dalgada olduğu gibi süreci en az hasarla atlatacağını savundu.