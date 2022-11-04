“Sağlık turizminde saç ekimi ve estetik arasında sıkışmamalıyız”

ANKARA (DÜNYA)

Atılım Üniversitesi tarafından düzenlenen, Türkiye’de ve Dünyada Sağlık Turizmi ve Geleceği başlıklı panelde, halen 100 milyar dolar olan ve 2027’de 300 milyar dolar olması beklenen sağlık turizmi masaya yatırıldı. Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Mithat Üner, Türkiye’nin sağlık turizminde tercih edilen ilk 10 destinasyon arasına girdiğini söyledi. Panelin moderatörü Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, ise temel hedefin Türkiye’nin sağlık turizmi alanında dünyanın ilk 5 ülke arasında kalıcı olarak yer alması olduğunu kaydetti. Toplantıda Türkiye’nin saç ekimi ve estetik arasında sıkışıp kalmaması ve onkoloji, kardiyoloji gibi katma değerli tedavi alanlarına da ağırlık vermesi önerildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Mithat Üner, dünya genelinde sağlık turizminin büyüklüğünün 50-100 milyar dolar arasında hesaplandığını kaydetti. Otoritelerin sağlık turizminin yıllık yüzde 20 büyümesini öngördüğüne dikkat çeken Üner, Türkiye’nin bu alanda tercih edilen ilk 10 destinasyon içinde yer aldığını bildirdi.

Türkiye’nin sağlık turizmi gelirinin geçen yıl 705 milyon dolar olduğu bilgisini veren Üner, Türkiye’deki hastane zincirlerinin de son dönemlerde yurt dışında tanı merkezleri açarak bu alanlara yoğunlaştığını söyledi.

Mithat Üner, zincir hastanelerin yurt dışındaki rakiplerine göre yüzde 50-60 maliyet avantajı bulunduğunu, akredite işletme sayısının 31’e ulaştığını, sağlık hizmetlerine Türkiye’de çok daha hızlı erişilebildiğini vurguladı.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu ise normal turizmde 850 dolar olan ortalama gelirin sağlık turizminde bin 630-10 bin dolar arasında değiştiği bilgisini verdi.

Dünya genelinde sağlık turizmi harcamalarının her yıl yüzde 20 büyüyerek 2027’de 300 milyar dolara çıkmasının beklendiğini söyleyen Tengilimoğlu, Türk sağlık sisteminin COVID-19 döneminde iyi bir sınav verdiğini bildirdi.

“Estetik ve saç ekimi arasında sıkışıp kalmamalıyız”

Türkiye’nin sağlık turizmi pazarından yeterli pay almak için özellikle son 15 yılda önemli bir ivme yakaladığının altını çizen Dilaver Tengilimoğlu, “Bugün Türkiye, Hindistan, Malzeya , Tayland, Meksika ABD, Almanya, İngiltere, Güney Kore, yanında sağlık turizminde tercih edilen ilk 10 destinasyon sıralaması içerisinde yer almaktadır” dedi.

Tengilimoğlu, Türkiye’nin sadece saç ve estetik cerrahiye sıkışıp kalmaması gerektiğini belirterek, katma değeri yüksek; onkolojik tedaviler, organ nakilleri, genetik tedavi, kardiyovasküler cerrahi gili alanlara da ağırlık vermesini önerdi.

Tengilimoğlu, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında dünyada ilk 5 ülke arasında sürekli yer almasın amaçlandığına değindi.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelde Prof. Dr. Chi Change, Ankara Şehirhastanesi Sağlık Turizm Koordinatörü Doç. Dr. Yüce İslamoğlu, Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü Nihan Karaçam Salkaya Medicana International Ankara Hastanesi Başhekimi ve Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Türkmen Sarıyıldız birer konuşma yaptılar.