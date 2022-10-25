Sağlık turizminin geleceği, Atılım Üniversitesi’nde tartışılacak

ANKARA (DÜNYA)

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ‘Türkiye ve Dünyada Sağlık Turizmi ve Geleceği’ başlığıyla düzenlediği panel, 26 Ekim Çarşamba (yarın) başlıyor. Panelde, sağlık turizmine yönelik olarak Tayvan deneyimi ve salgın sonrası medikal turizmin geleceği, şehir hastanelerinin sağlık turizminde oynayabileceği rol, özel hastanelerin sağlayabileceği katkı tartışılacak.

Panele, İşletme Fakültesi Dekanı Mithat Üner ve Rektör Yıldırım Üçtuğ da katılarak bir konuşma yapacak. Panelde ise Tayvan Chung Shan Medical University’den Chi-Chang CHANG, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel, Medicana Ankara Başhekim ve Genel Müdürü Gülçin Türkmen Sarıyıldız ile Acıbadem Ankara Direktörü Nihan Karaçam Salkaya yer alacak.