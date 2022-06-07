Sağlık turizminin tanıtımı için dizilere ürün yerleştirme desteği

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un sağlık hizmeti ihracatına yönelik 6 başlıkta açıkladığı yeni desteklere ilişkin detaylar belli oldu.

Bakan Muş, yeni destekleri komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası, istihdam, mesleki eğitim ve yabancı dil, ürün yerleştirme, spor sektörü ve portal desteği olarak duyururken Ticaret Bakanlığı tarafından bu desteklere ilişkin uygulama usul ve esasları genelgesi hazırlandı.

Genelgeye göre, komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteğinde, sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının, Türkiye'ye gelen hastalara ülkede yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları sigorta harcamaları desteklenecek. Sigorta poliçesi, Türkiye'deki tedavi dönemini kapsayacak şekilde, sadece ülkede gerçekleştirilecek tedavilere ve sadece Türkiye'ye yönelik seyahatlere yönelik olarak düzenlenecek. Oranı yüzde 70 olarak belirleneni desteğe ilişkin ödeme, hastanın sağlık kuruluşunda tedavisini müteakip yapılacak. Destek üst limiti ise yılda 2,4 milyon lira olacak.

İstihdam desteği, sağlık kuruluşlarının ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının istihdam ettiği personel için yüzde 60 oranında verilecek. Bu personel için Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden ön onay alınması gerekecek. İstihdam desteği istenen personelin ön onay başvurusu, personelin eğitimini ve tecrübesini de dikkate alarak sonuçlandırılacak. Daha önce istihdam edilen personel için de bu destekten yararlanılabilecek, kararın yürürlük tarihinden sonraki istihdam giderleri desteklenecek. En fazla 5 yıl sürecek bu destekte üst limit, muayenehane ve poliklinikler için yılda 600 bin lira, diğer yararlanıcılar için 2,4 milyon lira olacak.

Personele dil eğitimi desteği

Yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteğinde, sağlık kuruluşlarının ve bu alandaki aracı kuruluşların istihdam ettikleri personelin, Türkiye'de yerleşik yükseköğretim kurumlarından çevrim içi veya fiziki ortamda alacağı yabancı dil veya sağlık turizmi eğitimine yönelik harcamaları yüzde 60 desteklenecek. Eğitim giderlerinin desteklenebilmesi için, personelin söz konusu eğitim programının en az yüzde 90'ına katılması ve ilgili eğitim kurumu-programını geçer notla tamamlaması gerekiyor. Destek üst limiti, muayenehane ve poliklinikler için yılda 240 bin lira, diğer yararlanıcılar için yılda 960 bin lira olacak.

Ürün yerleştirme desteği kapsamında bu giderlerin desteklenebilmesi için harcama yapılmadan önce genel müdürlükten ön onay alınacak. Yurt dışında gösterimi yapılan dizi ve filmlerdeki ve dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, filmlerin yurt dışında gösterime girmesinden, dijital oyunların yurt dışında satışa sunulmasından itibaren 6 ay içinde, ürün yerleştirme yaptıran yararlanıcı veya iş birliği kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek. Ürün yerleştirme faaliyetiyle doğru hedef kitleye yeterince ulaşılması, uygun bir filmin/dijital oyunun seçilmesi ve tanıtım/pazarlama amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi, bu desteklerden yararlanılması açısından esas olacak. Destek oranı da yüzde 60 olarak belirlendi. Destek süresi 5 yıl, destek üst limiti de yılda 1,2 milyon lira olarak uygulanacak.

Spor turizmi de destek kapsamına dahil edildi. Böylece, spor turizmi temsilcileri de söz konusu desteklerden yararlanabilecek.

Portal desteği kapsamında da sektörel internet portalının tanıtımına yönelik olarak giderler 5 yıl boyunca yüzde 100 desteklenecek. Bakan Muş, bu portalın adını "Heal in Türkiye" olarak duyurmuştu.

Hedef ülkelere yönelik çalışmalara ilave destek

Öte yandan, sağlık turizminde hedef ve öncelikli ülkeler Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Gana, Gürcistan, Hollanda, İspanya, İsrail, İsveç, Kanada, Katar, Kazakistan, Kuveyt, Mısır, Nijerya, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Umman olarak belirlendi. Genelgede belirtilen bazı faaliyetlerin, bu hedef ve öncelikli ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde, yararlanıcılar ve ihracatçı birlikleri için destek oranı 10 baz puan artırılacak.