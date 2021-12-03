Sağlıkçılara zam düzenlemesi bütçe sonrasına kaldı

Canan SAKARYA

ANKARA- Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekim maaşlarına 5 bin lira düzeyinde yapılan gösterge zammının diğer sağlık personelini de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusundaki formül arayışı nedeniyle yapılacak yasal düzenleme bütçe görüşmeleri sonrasına kaldı.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan torba teklife çarşamba günü eklenen yeni maddelerle pratisyen, uzman hekimler ile diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirmeye gidildi. Uzman olanların 17 bin olan gösterge rakamı 40 bine, uzman olmayanların 13 bin olan gösterge rakamı 33 bine çıkarıldı. Düzenleme doktorların emeklilik aylıklarında da iyileştirme sağladı. Ancak sağlık çalışanlarından, iyileştirmenin sadece doktorlarla sınırlı kalmasına gelen tepkiler üzerine düzenlemenin kapsamının genişletilmesi için yeniden çalışma başlatıldı. Meclis Genel Kurulu’nun da dün çalışması kararı alındı. AK Parti Meclis Grubunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın katılımıyla dün bir toplantı gerçekleştirildi. Daha sonra Meclis Genel Kurulu’nun açılmasıyla birlikte, yapılan çalışma Meclis Genel Kurulunda kürsü arkasında muhalefet partilerine götürülerek çalışma sürdürüldü ancak tam bir mutabakat sağlanamadı. Meclis Genel Kurulu verilenen bir saatlik aradan sonra kapandı.

Edinilen bilgiye göre, doktorların maaşlarında sağlanan artışa ilişkin düzenlemeden üniversite hastanelerinde çalışan doktorların yararlanamadığı ortaya çıkarken, bu maddenin yeniden düzenlemesi gerektiği belirtildi. AK Parti’nin dün hazırladığı ve muhalefet partilerine sunduğu önergede doktorların emekliliklerine yansıyan iyileştirmenin bir bölümünün geri alındığı belirtilirken, muhalefet partileri kapsamın tüm sağlık çalışanlarını kapması noktasında yapılan çalışmanın eksik ve yetersiz olduğunu belirttiler.

Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının özlük haklarında yapılacak iyileştirmeye ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı ortak bir çalışma yapacak. Bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 17 Aralık’tan sonra konu tekrar Meclis gündemine getirilecek.