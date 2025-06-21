‘Sağlık’la 6 milyar dolar gelir sağlanacak
Türkiye sağlık turizminde hem ziyaretçi sayısını hem de gelirini katlamayı hedefliyor. Geçen yıl 1,5 milyon misafir ile 3 milyar dolar gelir elde edilirken, bu yıl 2-2.5 milyon sağlık turistiyle 643 milyon 356 bin dolar gelir hedefleniyor. Sektör temsilcileri, “İngiltere, Almanya, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu’dan sağlık turisti bekliyoruz” bilgilerini aktardı.
Hamide HANGÜL
Saç ekiminden plastik cerrahiye, Hollywood gülüşünden termale kadar Türkiye sağlık turizminde ivme yakaladı. Türkiye’nin bu alandaki başarısı verilere de yansıdı. Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılı hizmet ihracat verilerine göre, yurt dışından gelen 1,5 milyon misafirle 3 milyar dolarlık gelire ulaşıldı. Böylelikle, 2012-2024 döneminde sağlık turisti sayısı 6 kat, ihracat geliri ise 4 kat artış kaydetti. Uluslararası Sağlık Hizmetleri verilerine göre, bu yılın ilk üç ayında sağlık hizmeti için yaklaşık 355 bin kişi geldi ve 643 milyon 356 bin dolar gelir yakalandı.
Hedef 2028’de 20 milyar dolar
Dünya genelinde halihazırda sağlık turizminin büyüklüğü toplam 100 milyar dolar. 2028'de bu tutarın 127 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye, 2028'de 20 milyar dolarlık sağlık turizmi geliri hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Sektör temsilcileri, bu yıl 2-2,5 milyon sağlık turistine hizmet vermeyi ve 6 milyar dolar gelire ulaşmak istediklerine işaret etti.
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, Türkiye çapında sağlık alanında hizmet veren ruhsatlı 659 hastane, 201 tıp merkezi bulunuyor. Muayenehane sayısı da 3 bin 204. Ağız diş sağlığı, diyaliz merkezi, fizik tedavi gibi diğer sağlık tesislerinin sayısı da bin 635’e ulaştı. Böylelikle sağlık turizminde yetkin toplam 5 bin 700 civarında sağlık tesisi var. Yurt dışından hasta getirip götüren aracı kuruluş sayısı da bin 270’e ulaştı. DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Dr. Fatih Seyran, sağlık turisti ve gelirlerinde artış beklediklerine işaret etti. Seyran, “Bu yıl ağırlıklı olarak İngiltere, Almanya, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu’dan sağlık turisti bekliyoruz. İtalya ve İspanya ağırlıklı saç ekimi için ülkemize geliyor. Sağlık turistinin yaklaşık yarısı İstanbul’a geliyor. Bu yıl 2 milyon sağlık turisti ve 6 milyar dolar gelir beklentisi var” diye konuştu.
“Komplikasyon sigortası zorunlu olacak”
Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın yürürlüğe giren “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliği” ile de sağlık turizminde yeni bir dönemin başladığına işaret eden Seyran, düzenlemeyle gelen yenilikleri şöyle özetledi: “Ameliyathane ortamında gerçekleştirilecek tüm cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası artık zorunlu olacak.”
“Hasta geri bildirim sistemi kuruluyor”
Tüm sağlık tesislerinin, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından belirlenen ve uluslararası geçerliliği bulunan akreditasyon ve sertifikalara sahip olmalarının zorunlu hale getirildiğine işaret eden Seyran, ayrıca Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’nin geçerliliğinin de artık doğrudan HealthTürkiye Performans Kriterleri’ne bağlandığına dikkat çekti. Seyran, “Tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, hasta memnuniyeti anketleri ve şikâyet oranları üzerinden Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar tarafından periyodik olarak değerlendirilecek” dedi.
Yabancı dil ve çağrı merkezi zorunlu
Yönetmelik kapsamında, sağlık tesislerinin en az bir yabancı dil bilen ve bunu belgeleyen personel bulundurmalarının zorunlu olduğuna da işaret eden Fatih Seyran, “Aracı kuruluşlar ise haftanın 7 günü 24 saat, en az iki yabancı dilde hizmet verecek çağrı merkezleri kurmalar artık şart. Ayrıca, sağlık turizmi alanında hizmet veren tüm kurumların yabancı dil desteği olan internet sitelerine sahip olmaları gerekiyor” diye konuştu.
Her bir sağlık turistine sorumlu personelle takip
Yeni yönetmelikle, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (USHAŞ) sektördeki stratejik rolünün daha da pekiştirildiğine işaret eden Seyran, “Her bir sağlık turisti için hizmetin koordinasyonunu ve takibini gerçekleştirecek sorumlu personel atanması zorunluluğu olacak” dedi. Dijital dönüşümün bir parçası olarak sağlık tesislerine, sağlık turistlerine uzaktan sağlık hizmeti sunma hakkı tanındığına da işaret eden Seyran, “Bu hizmetler, mevzuat çerçevesinde ve yalnızca HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edilerek sunulacak” ifadelerini kullandı.