‘Sağlık’la 6 milyar $ gelir sağlanacak

Hamide HANGÜL

Saç ekiminden plastik cer­rahiye, Hollywood gülü­şünden termale kadar Türkiye sağlık turizminde ivme yakaladı. Türkiye’nin bu alan­daki başarısı verilere de yansıdı. Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılı hizmet ihracat verilerine göre, yurt dışından gelen 1,5 milyon misafirle 3 milyar dolarlık gelire ulaşıldı. Böylelikle, 2012-2024 döneminde sağlık turisti sayısı 6 kat, ihracat geliri ise 4 kat ar­tış kaydetti. Uluslararası Sağlık Hizmetleri verilerine göre, bu yılın ilk üç ayında sağlık hizme­ti için yaklaşık 355 bin kişi geldi ve ortalama 644 bin dolarlık ge­lir yakalandı.

Hedef 2028’de 20 milyar dolar

Dünya genelinde halihazır­da sağlık turizminin büyüklüğü toplam 100 milyar dolar. 2028'de bu tutarın 127 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye, 2028'de 20 milyar dolarlık sağlık turizmi geliri hedefiyle çalışma­larını sürdürüyor. Sektör tem­silcileri, bu yıl 2-2,5 milyon sağ­lık turistine hizmet vermeyi ve 6 milyar dolar gelire ulaşmak iste­diklerine işaret etti.

Sektör temsilcilerinden edi­nilen bilgile­re göre, Türkiye çapında sağlık alanın­da hizmet veren ruhsatlı 659 hastane, 201 tıp merkezi bulu­nuyor. Muayenehane sayısı da 3 bin 204. Ağız diş sağlığı, diya­liz merkezi, fizik tedavi gibi di­ğer sağlık tesislerinin sayısı da bin 635’e ulaştı. Böylelikle sağlık turizminde yetkin toplam 5 bin 700 civarında sağlık tesisi var. Yurt dışından hasta getirip gö­türen aracı kuruluş sayısı da bin 270’e ulaştı. DÜNYA’ya değer­lendirmelerde bulunan Ulusla­rarası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Dr. Fatih Seyran, sağlık turisti ve gelirlerinde artış bek­lediklerine işaret etti. Seyran, “Bu yıl ağırlıklı olarak İngilte­re, Almanya, Rusya, Türk Cum­huriyetleri, Ortadoğu’dan sağ­lık turisti bekliyoruz. İtalya ve İspanya ağırlıklı saç ekimi için ülkemize geliyor. Sağlık turisti­nin yaklaşık yarısı İstanbul’a ge­liyor. Bu yıl 2 milyon sağlık turis­ti ve 6 milyar dolar gelir beklen­tisi var” diye konuştu.

“Komplikasyon sigortası zorunlu olacak”

Öte yandan Sağlık Bakanlı­ğı’nın yürürlüğe giren “Ulusla­rarası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliği” ile de sağlık turizminde yeni bir dönemin başladığına işaret eden Seyran, düzenlemeyle gelen ye­nilikleri şöyle özetledi: “Ameli­yathane ortamında gerçekleşti­rilecek tüm cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası artık zo­runlu olacak.”

“Hasta geri bildirim sistemi kuruluyor”

Tüm sağlık tesislerinin, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akredi­tasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafın­dan belirlenen ve uluslararası ge­çerliliği bulunan akreditasyon ve sertifikalara sahip olmalarının zo­runlu hale getirildiğine işaret eden Seyran, ayrıca Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’nin geçerlili­ğinin de artık doğrudan Health­Türkiye Performans Kriterleri’ne bağlandığına dikkat çekti. Seyran, “Tüm sağlık tesisleri ve aracı kuru­luşlar, hasta memnuniyeti anket­leri ve şikâyet oranları üzerinden Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar tarafından periyodik olarak değer­lendirilecek” dedi.

Yabancı dil ve çağrı merkezi zorunlu

Yönetmelik kapsamında, sağlık tesislerinin en az bir yabancı dil bilen ve bunu belge­leyen personel bulundurma­larının zorunlu olduğuna da işaret eden Fatih Seyran, “Aracı kuruluş­lar ise haftanın 7 günü 24 saat, en az iki yabancı dilde hizmet verecek çağrı merkezleri kur­malar artık şart. Ayrıca, sağlık turizmi alanın­da hizmet veren tüm kurumların yabancı dil desteği olan internet site­lerine sahip olmaları gere­kiyor” diye konuştu.

Her bir sağlık turistine sorumlu personelle takip

Yeni yönetmelikle, Uluslara­rası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (USHAŞ) sektördeki stratejik rolünün daha da pe­kiştirildiğine işaret eden Sey­ran, “Her bir sağlık turisti için hizmetin koordinasyonunu ve takibini gerçekleştirecek so­rumlu personel atanması zo­runluluğu olacak” dedi. Dijital dönüşümün bir parçası olarak sağlık tesislerine, sağlık turist­lerine uzaktan sağlık hizmeti sunma hakkı tanındığına da işa­ret eden Seyran, “Bu hizmet­ler, mevzuat çerçevesinde ve yalnızca HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edilerek sunula­cak” ifadelerini kullandı.