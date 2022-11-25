“Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslen ve hareket et”

Ertürk GÖRMAN

Gıda ihtiyacı ülkelerde majör problem haline gelerek, insanlarını çeşitli çözümlere sevk etmiştir. İnsanoğlu gıda ihtiyacını artırmak için sentetik gıdalar, GDO yöntemi, gıda klonlama, ve hormonlama yöntemine ve gıda STK’larının uzatılması için kullanılan katkı maddelerle birleşince, toplumlar obezite ve çeşitli hastalıklar ile boğuşur duruma gelmiştir.

Obez ve sağlığını kaybetmeye başlayan insanların, “Sağlıklı Yaşam İçin Sağlıklı Beslen ve Hareket Et” mottosu bilincine varması ve insanların yemeyi sevdiği şeylerin sürekli değişen kalıpları beslenme trendlerini keşfetmeye başladı. Sağlıklı yaşam tarzı, heyecan verici bir olasılık haline geldi. Bunun en önemli değişme hızı da COVID-19 salgını ile sırasında gerçekleşti. Malum, pandemi dönemi birçok alışkanlıklarımızı sekteye uğrattığı gibi özellikle beslenme alışkanlıklarımızda da zorunlu değişikliklere sebep oldu. COVID-19 küresel salgını, tüketicilerin refahın hayati bir endişe olduğunu anlamasını sağladı. Önümüzdeki yıllarda tüketiciler, zihinsel ve duygusal sağlık yararları sunan daha fazla ürün ve hizmet arayacaklar.

İşlevsel trendler ve duygusal olarak ilgi çekici çok duyusal ürünler, yiyecek, içecek ve yiyecek hizmeti markalarının sayısız zihinsel ve duygusal sağlık seçeneği arasında daha büyük bir paya sahip olmasına yardımcı oldu. Yenilikçi yiyecek ve içecek trendlerin insanların diyetin zihinsel ve duygusal sağlığı nasıl etkileyebileceğini öğrenmelerine yardımcı olacağını ve bunun da sağlıklı beslenmeye yönelik psikoloji temelli yaklaşımlara yeni bir ilgiye yol açtığını da söyleyebiliriz. Pandemi esnasında evde yemek daha çok paket servis ile çözülmeye çalışılsa da pandemi rüzgarının azalması ile dışarıda yemek yeme alışkanlığına geri dönüldü. 2022'deki beslenme trendleri, evde yemek pişirmeyle sürdürülerek, beslenmede farklı popüler beslenme şekilleri gelişti. Öncelikle yeni yemek trendlerinin başında sağlıklı, rahatlatıcı içerikler hâkim oldu.