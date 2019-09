Sağlıklı yaşam, tüketici elektroniğini ele geçiriyor

06 Eylül 2019

Selenay YAĞCI

Berlin’de her yıl düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2019, bu yıl da büyük yarışa sahne oluyor. Bugün kapılarını açan fuarda yapay zekâ, sesli komut ve 5G'li ev aletleri sahnede yerini korurken, bu yıl özellikle sağlık yaşamı desteyen ve çevre dostu teknolojiler dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA 2019’da, Çin, Güney Kore ve Japon şirketlerin ağırlığı görülürken, fuarda Türk rüzgarı da esiyor. Türkiye'den

Vestel, Arzum, Simfer, Esco, Silverline, Kumtel, Grunding ve Arçelik gibi marka vce firmalar da yeni ürünleriyle fuarda yerini alacak. Ayrıca, Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, fuarın açılış konuşmacıları arasında bulunuyor. Bu yıl bin 939 firmanın katıldığı fuara geçen yıl bin 814 firma ve 244 bin ziyaretçi katılmıştı. Sağlıklı yaşam ve çevre dostu ürünlere odaklanan yerli markalardan Arçelik, meyvelerin tazeleği korumak için gün ışığını taklit eden buzdolabını tanıtırken, Vestel, sebzeleri bulaşık makinesinde yıkayarak su tasarrufu sağlayan teknolojisini tanıttı.

Küresel sağlık ürünleri pazarının 4.2 trilyon dolar olduğunu söyleyen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, bu yıl stratejik olarak sağlıklı yaşam ürünlerine odaklandıklarını açıkladı. Dinçer, sağlık ürünleri pazarında yiyecekleri doğru pişirmek, tazeliğini koruma teknolojileriyle odaklanacaklarını söyledi. Bu kapsamda Arçelik gün ışığı döngüsünü taklit eden ve 2020'de pazara sunulacak HarvestFresh teknolojili buzdolabını ilk kez IFA'da tanıttı. Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, “Bu teknoloji ile meyve ve sebzeler tarladan koparıldığı gibi taze saklanabiliyor ve vitaminleri daha uzun süre korunuyor. Daha önce geliştirdiğimiz buzdolaplarındaki mavi ışık yalnızca c vitaminini korumaya yönelik iken gün boyu güneş ışığını ölçerek geliştirdiğimiz yeni ürünümüz mavi, yeşil, sarı ışıklarıyla A ve C vitaminlerinin daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda alışveriş

sıklığını azaltarak zamandan tasarruf etmelerini de sağlıyor" dedi.

"Teknolojiyi demokratikleştirdik"

Beko’nun sağlıklı yaşamı destekleyen pek çok teknolojisinin bulunduğunu anlatan Öztürk, "Combi Steam fırın teknolojisi ile buharla yiyecekleri sağlıklı bir şekilde pişirmenizi sağlıyoruz. Müşterilerimizi tasarım sürecine katarak problemlerini ekonomik olarak çözüyoruz. Biz buna teknolojinin demokratikleşmesi diyoruz" diye konuştu.

Pazar frene bastı

Bu yıl küresel tüketici elektroniği pazarının, geçen yıla göre yüzde 1,8 düşerek yıl sonunda 740 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de de beyaz eşya sektörü yılın ilk 6 ayında yüzde 9-9.5 küçüldü. Can Dinçer,"Üçüncü ve dördüncü çeyreklerde bu küçülmenin bir miktar daha artmasını bekliyoruz. Ancakbiz ilk 6 ayda ciro bazında yüzde 30 büyüdük. Bu büyüme sektör ortalamasının 10 puan üzerinde. Ar-Ge'nin çok büyük faydasını gördük" dedi.

Vestel, bulaşık makinesinde sebze yıkattıracak

Vestel, 8 yeni ürün ile tüketici karşısına çıktı. Bu yıl çevre dostu teknolojilere odaklanan Vestel bulaşık makinesinin içine konulan bir hazne yardımıyla sebzelerin direkt şebeke suyuyla yıkanacağı yeni teknolojisi VegiWash'ı tanıttı. Bu ürünle bulaşık makinesindeki suya temas etmeden sebze ve meyvelerin yıkanmasını daha hijyenik ve ekonomik hale geliyor. Bir evde sebze yıkanırken yılda ortalama 18 ton su harcanmasından yola çıkan şirket, tüketicilerine özellikle ıspanak, pazı, yeşillikler gibi topraklı gıdaları akan musluk altında yıkanmasının önüne geçerek tasarruf sağlamalarını yardımcı olacak.