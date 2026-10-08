Sağlıklı yemek konseptli restoran zinciri iflas etti

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ABD merkezli restoran zinciri True Food Kitchen, artan işletme maliyetleri ve borç yükü nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulundu. Sağlıklı beslenme konseptiyle faaliyet gösteren şirket, yeniden yapılandırma kapsamında 12 restoranını kapatma kararı aldı.

TheStreet'in haberine göre, 4 Ekim 2026'da ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında mahkemeye başvuran şirket, faaliyetlerini tamamen durdurmak yerine küçülerek yoluna devam etmeyi hedefliyor. Kapatılan restoranların son hizmet günü de 4 Ekim oldu.

42 milyon dolarlık borç yükü

Mahkemeye sunulan belgelerde True Food Kitchen'ın yaklaşık 42,1 milyon dolarlık finansal borcu bulunduğu belirtildi. Şirketin geçen yılki satış geliri 312 milyon dolar olurken, bir önceki yıl bu rakam 314 milyon dolar seviyesindeydi.

Satışlardaki sınırlı değişime rağmen yükselen kira, işçilik ve gıda maliyetlerinin şirketin mali yapısı üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Van Horn Law Group'un kurucusu Chad Van Horn, şirketin yaşadığı sıkıntının müşteri talebindeki düşüşten ziyade yüksek işletme giderlerinden kaynaklandığını belirtti.

12 restoranın kapısına kilit vuruldu

Yeniden yapılandırma süreci kapsamında ABD'nin farklı eyaletlerinde bulunan 12 restoran faaliyetlerini sonlandırdı. Kapanışlardan Kaliforniya, Florida, Illinois, Louisiana, Maryland, New Jersey, New York, Ohio ve Virginia eyaletlerindeki şubeler etkilendi.

Kapatılan restoranlar arasında Los Angeles, Miami, Chicago ve New Orleans gibi büyük şehirlerde bulunan işletmeler de yer aldı.

Şirketin 14 eyaletteki diğer 34 restoranı ise müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Şirket satış için alıcı arıyor

True Food Kitchen, mali yapısını güçlendirmek amacıyla mahkeme gözetiminde satış süreci yürütmeyi planlıyor. Şirket, bu kapsamda uzun vadeli bir yatırımcı veya alıcı bulmayı hedefliyor.

Yeniden yapılandırma faaliyetlerinin finansmanı için HumanCo TFK IV tarafından yaklaşık 20 milyon dolarlık kaynak sağlanmasına yönelik taahhütte bulunuldu. Finansmanın kullanılabilmesi için mahkeme onayı gerekiyor.

CEO'dan çalışanlara açıklama

True Food Kitchen CEO'su Jeff Chandler, yeniden yapılandırmanın şirketin geleceğini güvence altına almak amacıyla başlatıldığını belirtti.

Chandler, "Bu süreç, işletmemizi sadeleştirmek ve en iyi yaptığımız işe, yani insanların severek tükettiği sağlıklı yemekler ve samimi misafirperverlik sunmaya odaklanmak için en doğru yol" dedi.

Kapanışlardan etkilenen çalışanlara da değinen Chandler, alınan kararların zor olduğunu ve çalışanlara sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.

Restoran sektöründe maliyet baskısı büyüyor

Uzmanlara göre ABD'de restoran işletmeciliği yapan şirketler, yükselen kira ve personel giderlerinin yanı sıra tüketicilerin harcamalarında daha temkinli davranmasından da etkileniyor.

Özellikle yüksek kira bedellerine sahip alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren restoran zincirleri, sabit giderlerini karşılamakta zorlanabiliyor.

Chapter 11 kapsamında şirketler, zarar eden işletmelerini kapatarak kira sözleşmelerinden çıkabiliyor ve borçlarını yeniden yapılandırabiliyor. True Food Kitchen'ın da bu süreçten yararlanarak daha küçük bir restoran ağıyla faaliyetlerini sürdürmesi hedefleniyor.