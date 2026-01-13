Sağlıkta verimlilik çağı

Nezaket ÇETİN - BURSA

Sağlık sektörü, yalnızca tedavi sunan bir yapı ol­maktan çıkarak tekno­lojiyi, verimliliği ve çevresel sorumluluğu aynı potada bu­luşturan bütüncül bir dönü­şüm sürecinden geçiyor. Ar­tan sağlık harcamaları, kay­nakların sınırlılığı ve iklim krizi, sağlık hizmetlerini daha akılcı, ölçülebilir ve sürdürü­lebilir modellerle yeniden dü­şünmeyi zorunlu kılıyor. Bu yeni dönemde doğru tanı, diji­talleşme ve enerji verimliliği; hasta güvenliği kadar gezege­nin geleceği için de stratejik birer unsur haline geliyor.

1994 yılında bir tanı mer­kezi olarak kurulan ve bugün Türkiye’nin 15 ilinde faaliyet gösteren Burtom Sağlık Gru­bu, sağlık sektöründeki 32. yı­lında teknoloji ve sürdürüle­bilirlik temelli yatırımlarıyla büyüme stratejisini yeniden tanımladığını açıkladı. Tanı ve tedavi süreçlerinde dijital dönüşüm ve altyapı yatırım­larını önceliklendiren grup, 2026 yılından itibaren büyü­me yaklaşımını ‘verimlilik esaslı genişleme’ modeli üze­rine kurguluyor.

Burtom Sağlık Grubu Yöne­tim Kurulu Başkanı Dr. Erol Kılıç, tanı teknolojilerinde yapay zekâ uygulamalarından onkolojideki yüksek hassasi­yetli tedavi yöntemlerine, ye­nilenebilir enerji yatırımla­rından evde sağlık hizmetle­rine kadar uzanan dönüşüm sürecine ilişkin değerlendir­melerde bulundu.

Tanı odaklı yapı teknolojiyle güçleniyor

Sağlık hizmetlerinde sür­dürülebilirliğin, doğru tanı ve etkin klinik karar süreç­leriyle doğrudan ilişkili ol­duğunu vurgulayan Dr. Erol Kılıç, Burtom’un temel yak­laşımının yıllardır değiş­mediğine dikkat çekti. Kı­lıç, “Burtom’un hikâyesi 32 yıl önce doğru tanıyı, doğru zamanda sunma vizyonuy­la başladı. Bugün 850 kişilik büyük bir kadroya ulaşsak da ‘tıbbi görüntüleme’ bizim hâlâ ana damarımızdır. Yatırımla­rımızda sadece bina kapasi­temizi artırmayı değil, klinik karar süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak ileri teknolo­ji entegrasyonunu daha da ge­liştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bu yaklaşım doğrultusun­da yapılan yeni nesil PET-CT yatırımlarının, hem hasta gü­venliği hem de çevresel etki açısından önemli kazanımlar sunduğunu belir­ten Kılıç, cihaz­ların daha düşük radyasyon, daha kısa çekim süre­si ve yıllık 7 MWh enerji tasarrufu sağladığını ifade etti ve şöyle de­vam etti: “Bu ci­hazımız sadece teşhiste hata payını minimi­ze etmekle kalmıyor; daha az radyasyon yayılımı ve daha kısa çekim süresiyle hastaya konfor sağlarken, yıllık 7 MWh enerji tasarrufuyla da doğayı koruyor.”

Daha az kaynak, daha yüksek klinik verim

Tanı süreçlerinde yapay zekâ kullanımının sürdürüle­bilir sağlık hizmetleri açısın­dan önemli bir kaldıraç oldu­ğunu belirten Dr. Kılıç, Burtom merkezlerinde kullanılan ya­pay zekâ destekli görüntüleme teknolojilerinin üç temel alan­da katkı sağladığını ifade etti.

Görüntü kalitesinin artma­sıyla erken teşhis olanakları­nın güçlendiğini belirten Kı­lıç, yapay zekânın özellikle küçük lezyonların tespitinde radyologlara “ikinci bir göz” işlevi gördüğü­nü aktardı. Yapay zekâ destekli 3 Tesla MR cihaz­larıyla çekim sü­relerinin yüzde 70’e varan oran­larda kısaldığı­nı söyleyen Kı­lıç, bunun hasta konforu ve mer­kezlerin operasyonel verim­liliği açısından önemli bir ka­zanım sağladığını dile getirdi. Ayrıca Kılıç, BT çekimlerin­de radyasyon dozunun oto­matik optimize edilmesiyle daha güvenli ve kaynak kulla­nımını en eze indirgeyen ta­rama protokolü uygulandığı­nı söyledi.

7 milyon dolarlık yatırım

Onkoloji alanında doğru evreleme ve hedefe yönelik tedavinin önemine dikkat çe­ken Dr. Kılıç, nükleer tıp bi­rimlerinde kullanılan PET/ CT sistemlerinin, tedavi ya­nıtını izleme süreçlerinde kritik rol oynadığını belirtti. Bu altyapının, 7 milyon do­larlık yatırımla devreye alı­nan tomoterapi sistemiyle desteklendiğini aktaran Kı­lıç, “Tomoterapi, BT taban­lı görüntüleme ile yoğunluk ayarlı radyoterapiyi tek bir platformda buluşturuyor. Ci­haz 360 derece dönerek ışın­lama yaparken tümörü mi­limetrik olarak hedefler. Bu hassasiyet sayesinde sağlık­lı dokular maksimum düzey­de korunur; yan etkiler azalır ve özellikle baş-boyun, beyin ve çocukluk çağı tümörlerin­de klinik başarı oranlarımız hissedilir derecede artar” di­ye konuştu.

Yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılıyor

Burtom’un sürdürülebilirlik vizyonunun yalnızca klinik uygulamalarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Burtom Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erol Kılıç, İnegöl’de devreye alınan Güneş Enerji Santrali sayesinde grubun toplam elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünün yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını belirtti. Bu yatırımın, sağlık hizmetlerinde karbon ayak izinin azaltılması açısından stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

2026 sonrası: Verimlilik temelli genişleme

2026 yılından itibaren büyüme stratejilerini “verimlilik esaslı genişleme” olarak tanımlayan Dr. Erol Kılıç, “Gelecek 10 yıllık dönemde sağlık turizmi, geriatri, longevity ve bütüncül tıp alanlarına odaklanacağız. Bursa’nın termal kaynaklarını modern tıpla birleştirerek dünyaya açmayı planlıyoruz. Sayısal büyümeden ziyade, spesifik alanlarda uzmanlaşmış nitelikli sağlık profesyonellerini bünyemize katarak değer yaratmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.