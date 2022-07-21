SAHA Girişim 15 firmayı destekleyecek

Geçtiğimiz ay Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi ünvanını alan SAHA İstanbul, Türkiye’de sektörün gelişmesine katkısı sağlayacak SAHA Girişim programı kapsamında başvuruları değerlendirdi ve desteklenecek 15 yerli projeyi seçerek açıkladı. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada “SAHA Girişim Programı’yla yüksek teknoloji projesi olan girişimci firmalara hukuki ve teknik danışmanlıktan, eğitim ve mentörlüğe kadar pek çok konuda destek sağlanacak. Program kapsamında girişimci firmanın globalde rakiplerini tanıması, rekabeti anlaması, geliştirdiği ürünün globaldeki yerini alması ve müşteri bulması için organizasyonlar ile proje pazarı etkinliklerine katılımları da hedefleniyor” dedi.

Kalkınma Ajansı ile de görüşmeler sürüyor

SAHA İstanbul’un, yerli savunma sanayinin yüksek katma değer sahibi projeler geliştirmesi ve global alanda rekabet etmesini sağlayacak SAHA Girişim programına çok büyük önem verdiğini söyleyen Haluk Bayraktar; “Başta savunma, uzay ve havacılık olmak üzere yüksek teknoloji ürünü olan girişimci firmalarımız ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine büyük katkı sağlayacaklar” şeklinde bilgi verdi. Aynı zamanda Kalkınma Ajansı ile de görüşmelerin sürdüğü projede, mali destek programı kapsamında girişimci firmalara büyük katma değer sağlanacak. Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için firmaların yeteneklerini birleştirerek; yeni yetenekler, konsorsiyumlar ve benzeri yapılarla bu sinerjiyi oluşturduklarını ifade eden Bayraktar; “SAHA Girişim, Türkiye’de projesi olan tüm firmaların önünü açıyor. Savunma sanayinin özellikle global alanda rekabetini daha güçlü hale getirecek, sektörde kaliteli, bilinçli büyümeyi destekleyecek” şeklinde konuştu.

Haluk Bayraktar; “Başta savunma, uzay ve havacılık olmak üzere yüksek teknoloji ürünü olan girişimci firmalarımız ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine büyük katkı sağlayacaklar" dedi.