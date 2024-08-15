Sahada ve kasada büyük rekabet! Gelirlerde Fenerbahçe Süper Lig, Galatasaray ise Avrupa lideri

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasıyla birlikte futbol ekonomisi yeniden canlanıyor. Üç büyükler ilk haftayı kayıpsız geçerken, Trabzonspor beraberlik aldı. Geçtiğimiz 17 sezonun bilançosuna bakıldığında, Süper Lig kulüpleri 141 milyar TL gelir elde etti. Fenerbahçe, bu süreçte 428 milyon dolarla en yüksek geliri kazanan kulüp olurken, Avrupa’da ise Galatasaray, 212 milyon dolarla lider konumda.

Süper Lig’in gelirleri

2007-2008 sezonundan itibaren Süper Lig kulüpleri, naklen yayın hakları ve performans primlerinden önemli gelirler elde etti. Fenerbahçe, 17 sezon boyunca Süper Lig’de en yüksek konsolide gelire sahip kulüp olarak öne çıkıyor.

CNBC-e'nin haberine göre; sarı-lacivertliler toplamda 428 milyon 906 bin dolarlık gelirle zirvede yer alırken, Galatasaray 428 milyon 59 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş 372 milyon 543 bin dolarla üçüncü, Trabzonspor ise 289 milyon 264 bin dolarla dördüncü sırada bulunuyor.

Performans ve sıralama etkisi

Fenerbahçe’nin, 17 sezon boyunca Galatasaray’dan daha yüksek bir sıralama ortalaması tutturması, gelirlerdeki farkı oluşturdu. Galatasaray 8 şampiyonluk yaşasa da, sıralama ortalaması 3.4 iken Fenerbahçe’nin ortalaması 2.7 olarak belirlendi. Bu fark, Fenerbahçe’nin daha yüksek gelir elde etmesini sağladı. Ayrıca, Süper Lig gelirlerinin dolar bazında azaldığı son yıllarda Galatasaray’ın daha sık şampiyonluk yaşaması, gelir farkının kapanmasını engelledi.

Avrupa Kupaları'nda Galatasaray’ın üstünlüğü

Avrupa kupaları gelirlerinde ise Galatasaray, 212 milyon dolarlık gelirle lider durumda. Beşiktaş 190 milyon dolarla ikinci, Fenerbahçe 99 milyon dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Bu gelirler, Türk kulüpleri için giderek daha önemli hale geliyor, çünkü Süper Lig gelirleri dolar bazında azalmaya devam ederken, Avrupa’daki başarılar kulüplerin finansal yapısını güçlendirmekte kritik rol oynuyor.

İşte en iyi çok gelir sağlayan 10 takımın yer aldığı listeler ve kazanç sağlanan miktarlar şöyle:

Süper Lig gelirleri (Son 17 sezon)

* Fenerbahçe - 428 milyon 905 bin dolar

* Galatasaray - 428 milyon 59 bin dolar

* Beşiktaş - 372 milyon 543 bin dolar

* Trabzonspor - 289 milyon 264 bin dolar

* Başakşehir - 259 milyon 664 bin dolar

* Sivasspor - 186 milyon 74 bin dolar

* Kayserispor - 179 milyon 111 bin dolar

* Antalyaspor - 158 milyon 981 bin dolar

* Kasımpaşa - 157 milyon 573 bin dolar

* Gaziantep - 153 milyon 859 bin dolar

Avrupa gelirleri (Son 16 sezon)

* Galatasaray - 211 milyon 864 bin dolar

* Beşiktaş - 190 milyon 454 bin dolar

* Fenerbahçe - 98 milyon 986 bin dolar

* Trabzonspor - 58 milyon 697 bin dolar

* Başakşehir - 50 milyon 83 bin dolar

* Bursaspor - 20 milyon 904 bin dolar

* Konyaspor - 18 milyon 416 bin dolar

* Osmanlıspor - 10 milyon 414 bin dolar

* Sivasspor - 9 milyon 632 bin dolar

* Akhisarspor - 5 milyon 460 bin dolar