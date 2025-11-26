sahibinden.com/KONDA: Türkiye’de her 2 kişiden 1’i ikinci el alışveriş yapıyor

sahibinden.com, KONDA Araştırma iş birliği ile Türkiye’de bir ilk olan "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi" araştırmasını duyurdu.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, ikinci elin artık kalıcı bir davranış modeline dönüştüğünü ifade ederek “Her iki kişiden biri ikinci el alışveriş yapıyor. Bu durum, döngüsel ekonomi modelinin toplumda güçlü bir şekilde benimsendiğini gösteriyor. Var olanı yeniden kullanmak hem çevreyi koruyan hem de bütçeleri rahatlatan bir tercih haline geldi” dedi.

Ertaş, özellikle genç kuşağın sürdürülebilir yaşama ilgisinin belirgin biçimde arttığını vurgulayarak, ikinci el pazarının önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğine işaret etti.

Algı değişti: ‘Düşük statü’ kavramı tarihe karışıyor

Araştırmayı değerlendiren KONDA Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem ise ikinci ele yönelik toplumsal algının köklü bir değişim geçirdiğini söyledi.

Erdem, “İkinci el artık bir zorunluluk değil; bilinçli tüketim, çevre duyarlılığı ve ekonomik aklın birleştiği yeni bir davranış biçimi. ‘Düşük statü göstergesi’ diyenlerin oranı yalnızca yüzde 17. Bu, toplumsal dönüşümün net göstergesi” ifadelerini kullandı.

Düzenli ikinci el alışveriş yapanların profili: Genç, eğitimli, dijital

Araştırmaya göre her dört tüketiciden biri ayda en az bir kez ikinci el alışveriş yapıyor. Bu grup, “sürdürülebilirlik taşıyıcısı” olarak tanımlanıyor.

Düzenli kullanıcıların profili şöyle:

* Ortalama yaş: 35

* Eğitim düzeyi: Üniversite

* Yaşam yeri: Büyükşehirler

* Davranış: Dijital platformları aktif kullanıyor

Bu kitlenin ikinci el ekosisteminin büyümesinde belirleyici olduğu belirtiliyor.

En yoğun hareket elektronik kategorisinde

Araştırma, en çok ikinci el alışveriş yapılan kategorileri de ortaya koydu:

* Cep telefonu ve aksesuarları: %54

* Bilgisayar–tablet: %45

* Giyim–ayakkabı: %42

* Elektrikli ev aletleri: %41

* Mobilya–dekorasyon: %38

* Kadınlar daha çok anne–bebek ürünleri ve mobilyayı tercih ederken, erkekler elektronik kategorilerinde öne çıkıyor.

İkinci el ürün artık her evde

Hanelerin yüzde 46’sında en az bir kategoride ikinci el ürün bulunuyor.

Gardıropların üçte birinde ikinci el kıyafet yer alırken, elektronik ürünlerin hanelerdeki ikinci el hakimiyeti yüzde 43’e kadar çıkmış durumda.

Bağış artıyor, güven kritik unsur

Araştırmada öne çıkan başka bir bulgu ise tüketicilerin yalnızca ekonomik gerekçelerle değil, duygusal motivasyonlarla da ikinci el döngüsüne dahil olması. Anne–bebek ürünlerinde bağış oranı yüzde 72’ye ulaşıyor.

Tüketici açısından en kritik unsur güven olmaya devam etti:

* “Satıcı güven verirse alırım”: %83

* “Arızasız ürün alırım”: %82

* “Garanti/iade varsa alırım”: %82

* En büyük çekince: Hijyen (%58)