Sahil Güvenlik Komutanlığından duyuru

17 Mart 2020

Sahil Güvenlik Komutanlığının, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde izinli bağlama ve çekek yerleri dışında sahil ve plajlara çekilmiş tekne ve düzenekler ile ilgili ilanında, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren sahilde işgalci konumda tekne ve düzenek gözlenmesi durumunda bulundukları yerlerden kaldırılarak ve mülkiyetlerinin kamuya geçirileceği ifade edildi.



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Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.