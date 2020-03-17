ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

Sahil Güvenlik Komutanlığından duyuru

Sahil Güvenlik Komutanlığından, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde izinli bağlama ve çekek yerleri dışında sahil ve plajlara çekilmiş tekne ve düzenekler ile ilgili açıklama geldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından duyuru
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Sahil Güvenlik Komutanlığının, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde izinli bağlama ve çekek yerleri dışında sahil ve plajlara çekilmiş tekne ve düzenekler ile ilgili ilanında, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren sahilde işgalci konumda tekne ve düzenek gözlenmesi durumunda bulundukları yerlerden kaldırılarak ve mülkiyetlerinin kamuya geçirileceği ifade edildi.

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız

Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap