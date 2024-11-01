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Sahte belge ile haksız kazanca yapay zeka engeli geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi borcu ve cezası olup ödemeyenlerin bugün açıklanacağını duyurmuştu. Bu mükelleflerin yüzde 88’inin iflas ettiğini ya da mal varlığının bulunmadığını belirten Şimşek, borcunu ödemek isteyenlere de taksitlendirme yoluyla yardımcı olduklarını belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Özellikle sahte belge düzenleyerek haksız kazanç sağlayanlarla mücadelemizi yapay zeka teknolojilerini de etkin kullanarak kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Vergi yüzsüzleri açıklanıyor! Bakan Şimşek: Borçların yüzde 88,8'inin tahsilat imkanı bulunmuyorVergi yüzsüzleri açıklanıyor! Bakan Şimşek: Borçların yüzde 88,8'inin tahsilat imkanı bulunmuyorEkonomi

 Bakan Şimşek X üzerinden açıklama yapan Şimşek, şunları söyledi:

"Devlete 5 milyon TL’nin üzerinde vergi borcu olanları açıklıyoruz. Bu alacakların tahsili için gerekli tüm takipleri yapıyor, borcunu ödeme niyetinde olup zor durumdaki mükelleflerimize taksitlendirme yoluyla yardımcı oluyoruz.

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığımızın takibi sonucunda maalesef listede yer alan 36 bin 806 mükellefin yüzde 88’inin iflas ettiği veya haklarında iflas kararı olmasa da mal varlığı bulunmadığı tespit edilmiştir. Çok uzun yıllara dayanan bu borçlar zaman aşımına uğrayana kadar devletin yasal kayıtlarında yer almaya devam ediyor.

Özellikle sahte belge düzenleyerek haksız kazanç sağlayanlarla mücadelemizi yapay zeka teknolojilerini de etkin kullanarak kararlılıkla sürdüreceğiz."