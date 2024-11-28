Sahte dolar nasıl farke diliyor? TÜYEMDER Başkanı Şeren açıkladı

Piyasada patlak veren sahte dolar skandalına ilişkin TÜYEMDER'den de açıklama geldi. TÜYEMDER Yöneti̇m Kurul Başkanı Mehti Şeren, Kapalıçarşı'da basın açıklaması yaptı.

Bir haftada 2 sahte banknota rastladığını belirten Şeren, tüm sahte dolarların tespit edildiğini sahte ve abartılı söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti

Şeren'in açıklaması şöyle:

"Bir haftada 2 paraya rastladım, onlar da tespit ediliyor. Tamamı yalan ve asılsız. Sahte ve abartılı iddialarla ekonomik güveni sarsanlarla ilgili işlemler başlatılmalıdır. Buradaki en önemli konu bankalar, döviz bürolarından ve vatandaşlardan dolar almıyor. Sahte olmayan doları almak zorundasınız dersek onlar da almak zorunda kalır. Bankalar bu parayı almaya başlarsa bütün sorun çözülür.

Merkez Bankası buna bizi pas geçerek nasıl ulaştı?

Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu bunu hemen anlıyor. Sahte paralar önce döviz bürolarına gelir. Oradan Kapalı Çarşı’daki büyük döviz bürolarına ulaşır. Merkez Bankası buna bizi pas geçerek nasıl ulaştı."