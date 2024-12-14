Sahte dolar operasyonları sürüyor! Çok sayıda banknot bulundu

İstanbul'da ticari hareketliliğin olduğu Kapalıçarşı'da bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurması, piyasada sahte dolar dolaştığı endişelerine yol açtı. Bazı kentlerde düzenlenen operasyonlarla kalpazanlara suç üstü yapıldı. Bir operasyon da bugün Düzce'de düzenlendi.

Polis ekipleri kentte dört adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 100 dolarlık banknotlar halinde toplam 165 bin dolar, 200 liralık banknotlar halinde toplam 249 bin 400 lira sahte para bulundu.

Ayrıca para sayma makinesi, 48 özel solüsyonlu para yapmaya uygun kağıt, 740 basıma hazırlanmış kağıt ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 43 yaşındaki H.K. tutuklandı.