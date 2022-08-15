“Şaka coin yatırımcısı riskini mutlaka azaltmalı”

Berfin ÇİPA

Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’da yalnızca köpeğini paylaşması bile kripto para yatırımcılarını ve piyasayı etkilemeye yetiyor. Geçtiğimiz günlerde bir Dogecoin yatırımcısı Musk’a kripto para birimini desteklemek için bir saadet zinciri yürütmekle suçlayarak 258 milyar dolarlık dava açtı. Uzmancoin Kurucu Ortağı Burak Köse, Musk’ı samimi bulmadığını belirterek; “Önceleri Bitcoin’den olumlu bahsederken şimdi Bitcoin’i kötüleyip Dogecoin’i yüceltiyor. Dogecoin üzerinden yaptığı çıkışlar ve esprilere olan ilginin azaldığını gördüğünde 180 derece tutum değiştirebilir” dedi.

Evox Kurucusu Barış Büyüktaş; “Elon Musk, geçtiğimiz boğa döneminde yaptığı paylaşım serisi ile Dogecoin’in ciddi bir ralli yapmasına etki etti ve aslında Dogecoin üzerinden piyasayı doğrudan manipüle etmiş oldu. Açıkçası sosyal medya paylaşımları üzerinden devam eden bu ilişkinin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Şaka coinlerde dolandırıcılara dikkat Her finansal enstrümanda olduğu gibi dolandırıcılık riski bu tokenları da vurdu. Doge’un ilk popülerleşmeye başladığı dönemlerde deneyimsiz spekülatörler dolandırıcıların ağına takıldı. Teknik Analist Kamile Uray yatırımcılara; “Riski her zaman azaltmalıyız. İşi sıkı tutalım, herhangi bir ürünü alırken toplam arzını, dolaşım kapasitesini, ekibinde kimler olduğunu iyice araştıralım. 100 paramız varsa 1 ile alım satım yapalım” tavsiyesinde bulundu.

Dogecoin sıfıra mı gidiyor? Dogecoin için sıfıra gidiyor iddiaları piyasada dolaşmaya başladı ancak herkes aynı görüşte değil. Köse; “Dogecoin gibi kripto paraların son derece volatil ve Bitcoin gibi piyasa liderlerine göre çok riskli olduğu bir gerçek. Ancak ‘sıfıra gidiyor’ gibi söylemleri fazla iddialı buluyorum. Piyasa, bugünkü gibi çok fazla kötü dönem yaşadı. Değerinde büyük kayıplar olmaya devam edebilir fakat var olmayı sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Doge ve Shiba için takip edilen seviyeler

Doge, mayıs ayından beri 0,058 dibi altında mum kapanışı yapmadı bu seviyeyi koruması önemli. Yükselişlerde teknik olarak 0,094 ve 0,111 seviyelerinin direnç olarak çalışması beklenir. Eğer 0,18 üzerinde haftalık kapanış yapar ise haftalıkta ilk yüksek tepesini yapmış olacaktır. Shiba 0,00000806 dibini korumaya çalışıyor. 0,000013 tepesi üzerinde kapanış yaptığında 0,000020 seviyelerini deneme ihtimali oluşacaktır. Bu seviyenin üzerinde haftalık kapanış yaptığında yükselişin devamını bekleyebiliriz. 0,000035 üzerinde haftalıkta kalıcılık sağlaması ise haftalıkta düşen trendin kırıldığına işaret olacaktır.

Evox Kurucusu Barış Büyüktaş: Doge için önemli direnç bölgesi 0.071 ile 0.078 arası diyebiliriz, destek için 0.065 bölgesini kaybederse 0.058 bölgesi ilk desteği. Shiba için ise 0.00001305 - 0.00001400 önemli bir direnç bölgesi, destek için 0.00001125 - 0.00001050 bölgesi güzel destek seviyeleri. Her ikisi içinde belirttiğim destek bölgesi altında kapanışlarda düşüş derinleşebilir.