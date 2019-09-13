Sakarya, süs bitkiciliğinde dünyada marka olmayı hedefliyor

13 Eylül 2019

Ömer Faruk MAVİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliği yapılan Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali tanıtıldı. İkincisi düzenlenecek olan festival, bu yıl 19-22 Eylül arasında gerçekleşecek. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ; Sakarya’yı, süs bitkiciliği alanında dünya çapında bilinir bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sapanca’da gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Akgün Altuğ, ikincisi düzenlenecek festivale bu yıl 190 civarında firmanın katılmasını beklediklerini iletti. Sektörün Türkiye’deki merkezinin Sakarya olduğuna dikkat çeken Altuğ, sektörde faaliyet yürüten 500’e yakın Sakaryalı firmanın olduğunu ve Sakarya olarak amaçlarının kaliteli üretim ile Türkiye’yi süs bitkilerin üretim ve pazarlama üssü yapmak olduğunu aktardı. Festivalin süs bitkiciliği sektörünün önünü açarak uluslararası boyutta gelişimine katkı sağlayacağına değinen Altuğ, “Sakarya’nın uzun vadeli gelecek hedefleri arasında kademeli olarak süs bitkileri üretim alanını, ihracatını, üretim miktarını ve hacmini artırarak iç ve dış mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinde, Sakarya markasını dünyada bilinir ve aranır hale getirmek yer alıyor” dedi.

Bu gelişmelerin aynı zamanda istihdam anlamına da geldiğini aktaran Altuğ, “Verimli tarım arazilerinin değerlendirilmesinde ve üreticilerimizin bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Şehrimizi süs bitkiciliği ve peyzaj alanında öncü yapmayı büyük oranda başardık, daha da yükseltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Sektörün Türkiye'nin en büyük ihracatçısı olma hedefi var

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Geçen sene gerçekleştirilen organizasyon ile bir ilk başarıldı ve gerçekten de çok görkemli oldu. Festivalimizi hem ülke hem de uluslararası çapta bir festivale dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Festivalin hem şehir hem de Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunacağını belirten Yüce, “Sakarya’mızda süs bitkiciliği ve peyzaj alanında uzun yıllardır çalışmalar yapılıyor. Ülkemiz ve tüm dünyada yeni mimari uygulamalar mevcut ve bu uygulamalarda, peyzaj olmazsa olmaz bir konumda. Hedefimiz Sakarya’yı süs bitkiciliği ve peyzaj alanında, ülkemizin en büyük ihracatçısı ve dünyada da en verimli üreticisi konumuna getirmek” açıklamasında bulundu.

Sakarya’daki tüm üreticilere destek sunacak Fidan A.Ş.’nin kurulması için ilk adımları attıklarını açıklayan Yüce, sözleşmeli üretim yapma amacıyla çalışmaların sürdüğünü ve proje kapsamında Türkiye’nin bütün belediyeleri ile işbirliği içerisinde hareket edeceklerini söyledi.

Vali Nayir: Sektör desteklenmeli

Toplantıda konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya’nın diğer illere kıyasla peyzaj ve süs bitkiciliği alanında üstünlüğüne vurgu yaparak, sektörün desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Gerçekleşecek festivalin daha başarılı olması ve kurum ile kuruluşlar arasındaki iş birliğinin nasıl olması gerektiği ile ilgili sık sık toplantı düzenlediklerini aktaran Nayir, festivalin yapılacağı alanın sadece peyzaj ve süs bitkiciliği için değil, çeşitli turizm faaliyetleri için de yılın 12 ayı değerlendirilebileceğini bildirdi. Öte yandan Doku Kültürü Laboratuvarı’nın Sakarya için önemli olduğunu bildiren Vali Nayir, şunları kaydetti: “Kalkınma ajansımızdan güdümlü, SATSO’nun sahibi ve büyükşehir belediyemizin paydaşı olduğu bu proje, sektöre çok önemli katkılar sağlayacak. İlimizin marka değerini yükselten bu faaliyetler bizler için büyük önem arz ediyor. Festivalimiz hem ilimiz hem de ülkemiz adına önemli bir fırsat sağlayacak. Üretim, istihdam, katma değer ve döviz girdisi olarak düşünüldüğünde bu sektörün mutlaka desteklenmesi gerekiyor.”