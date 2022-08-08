Sakarya'da lisanslı hububat deposu açıldı

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı deponun açılış töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların, kamu ve özel sektörlerin ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 17 sene önce lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO'nun birlikte hazırladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaşmıştır. Lisanslı depoculukta bir sonraki adım Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) olmuştur. Buraya konulan mallar elektronik belge alınarak dünyanın her yerine satılabilir hale gelmiştir." diye konuştu.

Lisanslı depoculuk ve TURİB sayesinde tarımsal ürünlerin fiyatlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "TOBB camiası ve ticaret borsaları Türkiye'de lisanslı depoculuğu ve tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir misyon üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım piyasalarının etkinliğini arttırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olunmasıdır. Özellikle tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üs haline gelebilir." ifadesini kullandı.

"Lisanslı depolara ihtiyaç var"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise halihazırda 8,5 milyon ton kapasitesinde olan lisanlı depoculuğun Türkiye'ye yetmediğinin anlaşıldığını söyledi.

Hasat döneminde ülkenin yarısını gezdiğini ve lisanslı depoların yüzde 85 oranında dolu olduğuna değinen Güldal, "Mısır hasadı yeni başlıyor. TMO olarak yoğun bir alım kampanyası yürütüyoruz. Üreticimiz de fiyatlardan son derece memnun ve bizi tercih ediyor. Depolarımız büyük ölçüde doldu ve toprak üstü açık yığınlar yapıyoruz. Demek ki Türkiye'de depolara özellikle de lisanslı depolara ihtiyaç var." şeklinde konuştu.



Güldal, sağlıklı, sigortalı, elektronik ortam ticaretin açık çalışacak bu tesislerin kısa sürede daha çok artacağını sözlerine ekledi.