Sakarya'dan 109 bin 242 araç ihracı

26 Eylül 2020

Yılın 8 ayında 2 milyar 454 milyon 699 bin dolarlık dış satış yapan Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunuyor.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları ile çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörleriyle dikkatleri üzerine çeken kentte en çok ihracat, 2 milyar 184 milyon 229 bin dolarla yine otomotiv sektöründe gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de ocak-ağustos döneminde traktör de dahil üretilen 731 bin 901 araçtan 531 bin 664'ü yurt dışına satıldı. Bunda yüzde 20,5'lik paya sahip olan Sakarya, ürettiği 136 bin 312 aracın yüzde 80,1'ine denk gelen 109 bin 242'sini ihraç etti.

Günde 558 araç banttan indirildi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli üreticilerin bulunduğu Sakarya'da, 8 aylık dönemde 117 bin 416 otomobil, 85 kamyonet, 305 otobüs, 527 midibüs, 1 küçük kamyon, 17 bin 978 traktör olmak üzere toplam 136 bin 312 araç üretildi.

Bu rakamla söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 18,6'sının yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 558 aracın 448'i ihraç edildi.

Üretim ve ihracatta lider Toyota

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.



COVID-19 salgınının Türkiye'de görülmesiyle kentte bulunan otomotiv firmaları tarafından alınan tedbirler kapsamında mart ayı içerisinde üretimin geçici süreliğine durdurulmasının ardından nisan ayında üretim yapmayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başladı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın 8 aylık döneminde toplamda 117 bin 416 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti, bunun yüzde 85,9'una denk gelen 100 bin 874 aracı ihraç etti.

Yılın 8 ayında 17 bin 978 traktör üreten TürkTraktör ise üretiminin yüzde 43,9'una denk gelen 7 bin 902 aracı ihraç etti.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik önlemler kapsamında 25 Mart'ta üretim faaliyetlerine ara verdi. Mayıs ayı içerisinde yeniden üretime başlayan Otokar, ocak-ağustos döneminde ürettiği 918 aracın 466'sını yurt dışına sattı.

Kaynak: AA