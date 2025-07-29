Sakarya'nın elektriği yenileniyor: SEDAŞ'tan 1.4 milyar TL'lik dev yatırım

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), 2025 yılı yatırım planları doğrultusunda Sakarya'nın elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmek için önemli bir adım atıyor. Şirket, bu kapsamda 1,4 milyar liralık dev bir yatırım yapacağını duyurdu.

62 yeni proje hayata geçirilecek

SEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu yatırımla şehir genelinde 62 proje hayata geçirilecek. Bu projelerle birlikte mevcut şebekenin kapasitesi artırılırken, olası kesintilere karşı sistemin direnci de önemli ölçüde yükseltilecek.

133 yeni trafo kurulacak

Yatırım programı çerçevesinde Sakarya genelinde 133 yeni trafo kurulumu gerçekleştirilecek. Ayrıca, 56 kilometre yüksek gerilim ve 140 kilometre alçak gerilim yer altı hattı döşenecek. Şebekenin havai hatlarında da modernizasyon çalışmaları yapılacak; 121 kilometre yüksek gerilim ve 268 kilometre alçak gerilim havai hattı tesis edilecek.

Açıklamada ayrıca yatırımların ilçelerin kendine özgü coğrafi koşulları, mevcut altyapı durumu ve gelecekteki büyüme potansiyelleri detaylı bir şekilde incelenerek, "sahaya özel çözümlerle" şekillendirildiği vurgulandı.