Salesforce, yapay zeka ürünleri için 2.000 yeni çalışan alacak

Salesforce CEO'su Marc Benioff, şirketin yapay zeka yazılımlarını müşterilerine sunmak için 2.000 yeni çalışan almayı planladığını duyurdu. Bu adım, Salesforce'un üretken yapay zeka özelliklerini daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmak ve bu alandaki gelirini artırmak amacıyla atılacak önemli bir adım olarak görülüyor.

Benioff, bir şirket etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Bu ürünleri satmaya yardımcı olmak için birkaç bin satış elemanı daha ekliyoruz. Açtığımız 2.000 pozisyon için şimdiden 9.000 başvuru aldık. Bu inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı. Şirketin hedeflediği yeni çalışanlar, başta satış temsilcileri, pazarlama uzmanları ve müşteri hizmetleri temsilcileri olmak üzere farklı alanlarda olacak.

Salesforce'un bu stratejisi, üretken yapay zeka yazılımlarının büyüyen pazarı içerisinde rekabet avantajı sağlamayı amaçlıyor. Şirket, özellikle yapay zeka alanındaki gelişmelerle birlikte, sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.