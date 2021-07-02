Salgın döneminde uygulanan sosyal politikalar masaya yatırılıyor

ANKARA (DÜNYA)

TÜRK-İŞ, salgın döneminde uygulanan sosyal politikaların yol açtığı sorunları, 5 Temmuz Pazartesi günü çevrim içi gerçekleştireceği panelde ele alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat’ın yapacağı panelde iki oturum yer alıyor.

“Koronavirüs Döneminde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Yaşanan Sorunlar” başlıklı ilk oturumda, Prof.Dr. Nurşen Canikoğlu, Doç.Dr. Mehmet Onat Öztürk ile Dr. Bilal Yankın konuşmacaıolarakkatılacaklar ve moderatörlüğü TÜRK-İŞ’ten Barış İyiaydın yapacak.

2’nci panel ise Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Döneminde Geçen Sürelerin Hukuki Değerlendirmesi konusu ele alınacak.

TÜRK-İŞ Hukuk Müşaviri Ferhan Tuncel’in yöneteceği oturumda, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi Şahin Çil, A.Ü Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Başterzi ve Dr. Murat Özveri konuşma yapacak.