Salgın korkusu, hastaneye gidiş alışkanlığını değiştirdi

Mehmet KAYA

Salgın döneminde bazı hastanelerin sadece COVID-19 enfeksiyonuna bakması ve insanların salgında bulaş korkusuyla hastaneye gidişlerini azaltmasının etkisiyle yaşanan büyük düşüşün etkisi devam ediyor. Hastanelerin normal hizmet verme sistemine döndüğü, toplumsal hareketliliğin sadece hafta sonları olmak üzere büyük oranda uygulanmadığı 2021 yılında da hastaneye başvuru sayısı düşük bir artış gösterdi. 2019 öncesinde hastaneye başvuranların 90 lira civarında olan kişi başı maliyeti, 2021 yılında 162 liranın üzerine çıktı.

SGK verilerine göre salgın yılı olan 2020’den önce hastaneye başvurular önceki yıllarda olduğu gibi düzenli olarak artarak 573 milyon 133 bine ulaşmıştı. Salgın yılı olan 2020’de ise sert bir düşüşle hastanelere yapılan başvuru sayısı tüm yıl için COVID başvuruları dahil 371 milyon 659 bine düştü. 2020 yılı ilk 10 ayda ise başvuru sayısı 314 milyon 489 bin oldu. Salgın etkilerinin hafifl ediği 2021 yılı ilk 10 ayında ise bir önceki yıl aynı döneme göre başvuru sayısındaki önceki yıllara göre daha düşük bir artış hızıyla yüzde 13,89 düzeyinde oldu. Başvuru sayısı ise 358 milyon 175 bine çıktı. Salgın etkisinin göreli olarak azalmasına karşılık hastane başvurularındaki artış hızının düşük kalması, endişelerin devam etmesi yanında, alışkanlıklarda da değişiklik olduğu şeklinde yorumlandı. Türkiye, sağlıkta sevk zinciri uygulanmaması ve geniş kapsamlı sağlık paketi uygulaması nedeniyle kişi başına hastane başvurularının çok yüksek seyrettiği ülkeler arasında bulunuyor.

Maliyet 2019’da 91.3 liraydı

Buna karşılık maliyetlerde ise artış eğilimi birim fiyatlardaki değişimlere paralel olarak yükseldi. 2021 Ocak-Ekim döneminde hastane başvurularının kişi başına maliyeti bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 21,59 oranında artarak 162,97 TL oldu. 2019’da bu maliyet 91,3 TL düzeyindeydi. Genel Sağlık Sigortası (GSK) kapsamında SGK’nın ödediği toplam hastane fatura tutarı 2021 ilk on ayında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 38,48 oranında artarak 58 milyar 373 milyon TL oldu. Yine GSK kapsamında SGK’nın ödediği ilaç bedelleri ise Ocak-Ekim 2021 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 27,03 oranında artarak 50 milyar 214 milyon TL oldu. Reçete sayısı da yine 2021 ilk on ayı sonunda bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 13,38 oranında artarak 322 milyon 542 bin adet oldu. Salgın yılı olan 2020’de reçete sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14,78 gerilemişti.