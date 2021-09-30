Salgın nedeniyle alınan KDV indirimleri sona eriyor

ANKARA (DÜNYA) – Salgından etkilenen işyerlerinin mal ve hizmet teslimlerindeki KDV’nin indirilerek desteklenmesine yönelik önlemde, uzatılan süre 30 Eylül tarihi itibarıyla sona eriyor. Çok sayıda mal ve hizmetin yüzde 1 ve yüzde 8 olan KDV oranı yeniden yüzde 8 ve yüzde 18 olarak uygulanacak.

Diğer yandan TL’yi desteklemek amacıyla uygulamaya konulan TL mevduata stopaj teşvikinin de süresi bitiyor.

DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, TL mevduata stopaj desteği konusunda Merkez Bankası’nın ve bankaların Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sürenin tekrar uzatılması için istekte bulunduğunu belirttiler.

KDV indirimlerinin devamına yönelik ilgili sektör temsilcilerinin de talepte bulunduğu ancak Bakanlığın bu konuya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Hukuki olarak süre bitse de beyannamelerin verilmemiş olduğu ileri tarihli bir düzenlemeyle, geçmiş tarihten yürürlüğe girmek kaydıyla ayarlamanın mümkün olduğu vurgulandı.