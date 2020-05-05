Salgın öncesi SGK’lı sayısı arttı

05 Mayıs 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı ücretli çalışanların sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 57 bin 427 kişi arttı. Kendi hesabına çalışanlar ve kamu çalışanları da dahil edildiğinde, zorunlu sigorta kapsamındaki kişi sayısı 60 bin 629 kişi fazlalaştı.

SGK Şubat dönemi istatistiklerini yayınladı. Türkiye’de ilk vakanın görülmesiyle ekonomi ve sosyal hayatın çok yavaşladığı mart ayı öncesi veriler belli oldu. Resmi İstatistik Programı’na göre bu ayın ikinci haftasında İŞKUR Nisan dönemi kayıtlı işsiz, kısa çalışma ödeneğine başvuru ve işsizlik sigortası başvurularını açıklayacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 27 Nisan itibariyle kısa çalışma ödeneği için 291 bin 594 firmanın, 3 milyon 194 bin çalışanı kapsayan başvuru yaptığını açıklamıştı. Bakanlığın aldığı karar sonrası, başvurularda ödenek işçilere hemen bağlanıyor ve denetim sonrasında gerçekleştiriliyor. Bu başvuruların çok büyük bir kısmının kabul edildiği tahmin ediliyor. Diğer yandan, Nisan istatistikleriyle İşsizlik Sigortası Fonu varlığından da ciddi bir düşüş bekleniyor. Yeni dönem veriler öncesi fonun varlığı 131 milyar 972 milyon seviyesindeydi.

İstihdamda ilk 5’e giren Tunceli, kadın ve engelli istihdamında ise ilk sırada yer aldı



İşsizlik rakamlarında 3 yıl önce son sıralarda yer alan Tunceli'nin, artık ülke genelinde istihdamında ilk 5'e, kadın ve engelli istihdamında ise ilk sıraya yükseldiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Dünyada ve Türkiye’de görülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının olduğu şu günlerde gençlere evlerinde iş imkanı sağlandı. 3 bin 500’den fazla müşteri temsilcisiyle dünya devi markalara ve Türkiye’nin önde gelen kurumlarına Çağrı Merkezi Hizmetleri ve teknoloji çözümleri sunan bir firma ilimizde 32 Tuncelili genci evlerinde işe başlattı.” Tunceli Valisi Tuncay Sonel şunları kaydetti:



“ Açtığımız üç tekstil fabrikası ve bir çok işletme ile yüzlerce insanımıza iş ve aş vermiştik. Şimdi de organize sanayi bölgesinde (OSB) hayırsever iş insanımız Osman Bakırcı'ya çağrı merkezi yaptırdık. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Arvato CRM firması yetkililerini Tunceli’ye davet ederek görüştük. OSB’de yer alan tam donanımlı çağrı merkezimizi beğendiler."