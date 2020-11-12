Salgın önlemleri enflasyon hesabını saptırdı

12 Kasım 2020

Mehmet KAYA

Uluslararası Para Fonu (IMF) bünyesinde yapılan bir çalışmada, salgın döneminde alınan sokağa çıkma yasağı, işyeri kapanması, sosyal mesafe uygulamaları gibi önlemlerin tüketici fiyatlarındaki değişimi hesaplamada zorluklar yarattığı belirtildi. IMF, bu sapmayı belirli bir ölçüde gidermek için kredi kartı ve banka kartları harcamalarının kullanıldığı bir modelle hesapladı. Bu hesaplamalar sonunda, salgının ilk üç haftasında enflasyonun normal endeksle hesaplanandan daha yüksek seyrettiği sonucuna ulaştı.

IMF İstatistik Bölümü ekonomistlerinden Marshall Reinsdorf tarafından yapılan “Veri Bozulması: COVID-19’un Enflasyon Hesaplaması Üzerindeki Etkisi” başlıklı çalışmada, kısıtlama döneminde insanların tüketim dağılımında ciddi değişimler olduğu belirlendi. Ev harcamalarında yiyecek-içeceğin payının artması, uçakla seyahatlerin birden bire durması, işini kaybedenlerin harcamalarındaki kısılmaların önceki dönem fiyat hesaplamalarını saptırıcı etki doğurduğu vurgulandı.

Mevcut Tüketici Fiyatı Endeksi hesaplamalarında kullanılan harcama modellerinin bu ani değişiklikleri karşılamaktan uzak olduğu belirtildi.