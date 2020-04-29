Salgın, Ramazan kolisi satışlarını artırıyor

29 Nisan 2020

Leyla İLHAN

İSTANBUL - Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yardım kolilerinin satışında bu yıl yüzde 15 ila 20 arasında artış bekleniyor. Fiyatları, içinde bulunan ürün adedine göre 49 TL’den başlayıp 395 TL’ye çıkan kolilerin satışındaki artışta bu yıl koronavirüs salgını da etkili oldu. Salgın nedeniyle yurtdışına gidemeyen yardımlar iç piyasaya dönerken, yerel yönetimlerin ve Vefa Sosyal Destek ekiplerinin etkisiyle de Ramazan kolilerinin satışının artacağı kaydediliyor. İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, Ramazan kolilerinde bu yıl ürünlerin içeriğinin biraz daha zenginleştirildiğini kaydederek, fiyatların ise önceki yıla göre yüzde 10 ila 15 arasında arttığını söyledi. Buna rağmen bu yıl daha çok fiyatı yüksek kolilerin satışını gerçekleştirdiklerini aktaran Güzeldere, “Gerek yerel yönetimlerin gerekse vefa kurullarının yardım kumanya paketi dağıtmasıyla bu sene ramazan kolilerinde yüzde 15-20 arasında bir artış beklemekteyiz” diye konuştu. Salgının bu yıl dayanışmayı ön plana çıkardığına dikkat çeken Güzeldere, “Almışken daha dolu bir koli alalım düşüncesi nedeniyle bu yıl ucuz kolilere rağbet düşüyor” açıklamasını yaptı.

Klasik, Süper, Mega ve Lüks Ramazan Kolisi olmak üzere dört farklı kolinin satışını yapan CarrefourSA’da da koliler çok yoğun talep görüyor. CarrefourSA’dan yapılan açıklamada ramazan koli satışlarına bu yıl geçen yıllara göre oluşan yoğun talep nedeniyle çok daha erken başladıklarını belirtildi. “CarrefourSA olarak bu yıl ramazan kolileri satışlarımızda geçen yıla oranla bir artış gözlemlemekteyiz” denilen açıklamada, “Ayrıca bu artışta kolilerimizdeki ürünlerin reyonda raf fiyatına oranla yüzde 50’e varan bir fiyat avantajı sunması etkili oluyor” ifadesine yer verildi. CarrefourSA’da Ramazan kolileri için ayrıca online marketi CarrefourSA. com üzerinden de sipariş verilebiliyor. Pandemide evlerde olma nedeniyle de online market siparişlerinde yoğunluk gözlemlendiği kaydedildi.

Toplu alışveriş talebi koli satışlarını artırdı

Bu yıl fiyatı 44.90 TL’den başlayan ve 13 üründen oluşan Bereket kolisi, 22 üründen oluşan 79.90 TL’lik Lezzet kolisi ve 31 üründen oluşan 109.90 TL’lik Ziyafet kolisinin satışını yapan Migros’da da kolilere olan ilgi arttı. Migros’dan yapılan açıklamada COVID- 19 dolayısıyla insanların evlerinde kaldığı belirtilirken, bunun da bu yıl toplu alışverişleri artırdığı kaydedildi. Bu sebeple geçen yıla oranla koli satışlarında artış beklendiği açıkladı.

Hediye çekine eğilim artıyor



Ramazanda hediye çeklerine olan ilginin de her yıl artarak sürdüğü belirtiliyor. Son 10 yıldır hediye çeklerinin olduğunu ancak yoğun kullanımının son 5 yılda arttığını aktaran Faruk Güzeldere, “Her yıl yaklaşık ramazan kolilerinden hediye çeklerine yüzde 10-12 gibi bir kayma söz konusu. Aslında bizler hediye çeklerini daha çok öneriyoruz. Çünkü böylece ihtiyaç sahibi neye ihtiyacı varsa onu alabiliyor” diye konuştu.