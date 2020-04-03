Salgın seferberliği 'tam gaz' sürüyor

03 Nisan 2020

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Milli Dayanışma Kampanyası sürerken salgının etkilerini azaltmak ve yaraları sarmak üzere yurdun her tarafında alternatif kampanyalar düzenleniyor. Belediyeler ve şirketler bu kampanyalarda öne çıkarken üniversite ve dernekler de seferberliğe katkıda bulunuyor.

ABC Deterjan’dan 3 kente 110 ton temizlik ürünü desteği

1972’den bu yana Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde faaliyet yürüten ABC Deterjan, tüm sağlık ve korunma standartlarına uygun sürdürdüğü üretim faaliyetlerini sosyal sorumlulukla birleştirdi. Şirket, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleriyle Osmaniye Belediyesi’nin sağlık müdürlükleri ve hastanelerine hijyen ürünleri desteğinde bulundu. İki büyükşehir belediyesine ilk etapta 50’şer ton, Osmaniye’ye ise 10 ton yardım gerçekleştirdi. Yanı sıra sağlık personeli için yoğun bakım tulumları ve maske bağışı yapıldı. ABC Deterjan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başer, “Bugün acılarımızı elbirliği ile sarma günü, mücadelemizi elbirliği ile verme günüdür. Ülkemizin, milletimizin yanında olmak kültürümüzün gereğidir. Salgın döneminde de şirketimiz olarak elimizden ne geliyorsa her göreve hazırız. Sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm hizmet yürütenlere minnettarız, kolaylıklar diliyoruz. Hastalarımıza acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı diliyoruz” dedi.

Migros'tan 3200 kişiye yeni istihdam

Migros, başlattığı istihdam seferberliği doğrultusunda 45.000 kişilik çalışan ordusunu daha da genişletiyor. Sanal market operasyonları için 1.200, mağazaları için 1.000 yeni işe alım yapan Migros toplamda 10 günde 2. 200 kişiye iş başı yaptırdı. Yaptığı ilk duyurunun ardından 60 bini aşkın iş başvurusu alan Migros’un önümüzdeki 10 gün içinde yapacağı 1.000 yeni işe alımla sağladığı ek istihdamı 3.200 kişiye ulaştıracak. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta alışverişte yeni bir kulvar açan Migros, Mağazadan Teslim seçeneğini hayata geçirdi. Migros Sanal Market web sitesi ya da uygulaması üzerinden yaptıkları alışverişin ödemesini online olarak yapan müşteriler, istedikleri saat aralığında, seçtikleri mağazadan ürünlerini teslim alabilecek.

ADSİAD’dan 3 hastaneye tıbbi maske

Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, 197 kişinin salgına yakalandığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği Adana’da Seyhan, Çukurova ve Yüreğir Devlet Hastanelerine tıbbi maske bağışında bulunduklarını bildirdi.

Mersin’de Sahra Hastanesinin hazırlıkları tamamlandı

Mersin’de salgın tedbirleri öncelikli olarak Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yürütülüyor. Kentte ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte edilirken, dar gelirli vatandaşların ihtiyaçları için de gıda kolisi ve sağlık kiti dağıtımları devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi alınan tedbirler kapsamında ilk olarak suyu kesik olan yaklaşık 4 bin abonenin suya erişimini yeniden sağlarken, 8 bin 500 Halk Kart sahibi ailenin nakdi yardımları hesaplarına yatırdı. 7 bin 384 öğrencinin hesabına da Mart ve Nisan ayları olmak üzere 2 aylık taksit tutarı olan toplam 2 milyon 955 bin TL ödeme yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, ilk etapta 120 bin gıda kolisi 200 bin adette sağlık paketi dağıtacağı öğrenildi. Sağlık çalışanları için 156 yataklı tesisi yeniden düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte ihtiyaç halinde hızlıca kurulacak bir sahra hastanesi içinde gerekli tüm hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

TASİGO Otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi



Polimeks Holding, Eskişehir’deki Tasigo Oteli’ni sağlık çalışanlarının hizmetine sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada “Polimeks Holding olarak Tasigo Hotels Eskişehir'imizi, global virüs sebebiyle ülkece içinden geçtiğimiz bu zor dönemde hepimizin kahramanı olan sağlık çalışanlarımızın hizmetine açıyoruz. Tasigo Eskişehir her zaman yerel ve ulusal dayanışma çalışmalarının aktif bir üyesi olmuştur, öyle kalmaya da devam edecektir. Bu yönde, Covid-19 ile mücadelenin ön saflarında yer alan fedakar sağlık çalışanlarımızın yanında olmayı üzerimize düşen bir borç kabul ettik. Misafirimiz olacak tüm sağlık emekçilerimizin ve çalışanlarımızın emniyeti için, otelimizdeki hijyen ve dezenfektasyon tedbirlerini üst seviyede gerçekleştirmeye de bu süreç boyunca devam edeceğiz. İnanıyoruz; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sabırla bu günleri atlatacağız” denildi.

İKMİB’den 100 bin litre dezenfektan

Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne bağlı 61 ihracatçı birliği tarafından başlatılan milli ve yerli üretim seferberliği kapsamında 1 milyon adet maske üretilirken, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 100 bin litre dezenfektan teslimatı gerçekleştirdi. “100 bin litre dezenfektan ürününü Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, İstanbul Üniversitesi Çapa Hastanesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Türk Kızılayı’na teslim ettik” diyen İKMİB Başkanı Adil Pelister, “Aylık 2,5 milyon litre dezenfektan üretme kapasitemiz bulunuyor. Bu kapasiteyi de şu an tam olarak kullanmamız gerekiyor. Hammadde ve ambalaj malzemelerinin tedariğinde tüm engellerin kalkması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi'nden gıda kolisi desteği

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayırseverlerden temin edilen ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda kolilerinin belirlenen adreslere dağıtılmaya başlandığını söyledi. 25 kalem temel ihtiyaç maddesi ile 5 çeşit temizlik ürünü bulunan ve hayırsever vatandaşların desteği ile hazırlanan koliler, belirlenen adreslere ulaştırılmaya başlandı. İhtiyaç sahibi aileler için İkinci El Market ve Sosyal Market ile her zaman destek olduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, “Tüm ailelere gıda kolileri teker teker ulaşacak. Devletin şefkat elinin onların yanında olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi. Çolakbayrakdar ayrıca 114 aileye 100 TL, 17 aileye ise 50 TL tutarında alışveriş kartı verdiklerini de sözlerine ekledi.