Salgında işyeri patlaması yaşandı

Mehmet KAYA

Salgın yılı olan 2020’de son 3 yıldır durağan seyreden özel işyeri sayısı 75 bin 270 adet artış gösterdi. Sosyal Güvenlik Kurumu 2020 verilerine göre, salgın yılında özel işyeri sayısı 1 milyon 915 bin 738’e çıktı. SGK’ya 4-a statüsünde (ücretli) çalışanı olup beyanname veren her bir işletme işyeri sayılıyor. Bu veriye aylık 10 günden fazla ev hizmetlerinde çalıştırılanlar da dahil ediliyor.

Türkiye’de son 5 yıl içinde 2017 sonunda özel işyeri sayısı bir önceki yıla göre 132 bin 55 adet artmıştı. Bu artıştan sonra 2019 sonuna kadar özel işyeri sayısı durağan seyretti, hatta 2018’de, 2017’ye göre 9 bin 235 adet azalma gerçekleşti. Buna karşılık salgın yılı olan 2020’de kayıtlı istihdamdaki artışa paralel olarak işyeri sayısında da yükseliş gerçekleşti. Kamuda işçi statüsünde çalışanı olduğu için beyanname veren işletmelerin sayısı, yıl içinde özellikle yatırımlar nedeniyle değişebiliyor. Kamu işyeri sayısı 2020’de bir önceki yıla göre 5 bin 871 adet azaldı. 2020 sonu itibariyle Türkiye’deki işyeri sayısı 2 milyon sınırına gelmiş oldu. Toplam işyeri sayısı 1 milyon 960 bin 911 adet seviyesine geldi. 2021’de işyeri sayısının 2 milyonu aşması bekleniyor.

Öte yandan, çalışan sayısı bakımından KOBİ tanımındaki işyeri sayısı da, 2020’de bir önceki yıla göre 68 bin 839 adet artarak 1 milyon 955 bin 271’e yükseldi. Türkiye KOBİ tanımında 10 kişinin altında çalışanı olan mikro işletmeler de küçük işletmeler içinde sayılıyor. 2020 sonu itibariyle büyük işletme sayısı ise bir önceki yıla göre 560 adet artarak 5 bin 640 adede çıktı.