Salgını öngördü, 7 ayda 150 milyon maske üretti

21 Temmuz 2020

Pandeminin ilk ortaya çıkışından itibaren yayılma seyrini dikkatle takip eden ve Türkiye sınırları dahilinde daha ilk vaka ortaya çıkmadan 2020 Ocak ayında maske üretimine yatırım yapan Hasan Hüseyin Sarıbacak, Arizon Medikal markasını kurarak Beylikdüzü’nde yer alan fabrikasında cerrahi maske üretimine başladı. Ocak 2020'den bu yana faaliyetlerine devam eden marka, 7 ayda 150 milyon adet maske üretti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Arizon Maske Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özden, “Bugün 60 kişilik uzman ekibimiz ve 50 makine parkımız ile günlük 1 milyon adet üstünde maske üretim kapasitesine sahibiz.” dedi.

Hem yetişkinler hem de çocuklar için 3 katlı cerrahi maske, nano maske, pamuklu maske üretimi yaptıklarını söyleyen Özden, KN95 model maskelerin üretimi için gerekli alt yapıyı oluşturarak üretime başlamaya hazırlandıklarını açıkladı.

Avrupa'ya maske göndermeye başladı

Maske üretimine ilk başladıkları ocak ayında ürünlerinin toptancı firmalar aracılığıyla öncelikli olarak Çin’e gönderilmeye başlandığını söyleyen Mehmet Özden, ancak salgının dünyaya yayılmasıyla birlikte, önceliği Türkiye'ye ve Türkiye'deki talepleri karşılamaya verdiklerini aktardı. Bu süreçte kapasiteyi artırarak günlük 1 milyon adetin üzerine çıkardıklarını belirten Özden, "Şimdilerde ise yine firmamıza gelen yoğun talep üzerine Irak, İran ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapan toptancı firmalar aracılığı ile maske gönderimi yapmaya başladık. Ülkemizdeki ve dünyadaki vaka sayılarını günlük olarak takip ediyoruz ve Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına büyük önem veriyoruz. Sonbahar dönemi okulların açılacak olması ve çalışan büyük bir kesimin de tekrar ofislerine dönecek olmasıyla birlikte toplu taşıma kullanımının daha çok artacağına dikkat çekerek, olası bir ikinci dalga beklentisi için biz firma olarak stok konusunda oldukça titiz davranıyoruz. Bu nedenle de üretim planlamamızı bu sürece göre organize ediyoruz.” şeklinde konuştu.

"Vatandaşların maske kullanımı duyarlılığı sürmeli"

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü Mart ayından itibaren uzmanların vatandaşlara sosyal mesafe kuralları, el hijyeni ve maske kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulunduğunu dile getiren Mehmet Özden, şunları kaydetti: “Vatandaşlarımız maske takma konusunda duyarlı, ancak yine de çok bilinçli değil. Özellikle yaz mevsimi nedeniyle hava sıcaklığının artmasıyla birlikte maske kullanımının zorunlu olduğu 56 ilimizde bile maskelerin çene altına takıldığını gözlemliyoruz. Ki bu salgının bulaşması açısından çok tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Yanı sıra salgınla mücadelede doğru maske seçimi de büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı, ISO ve CE belgelerine sahip, 3 katlı ve yüksek filtrasyonlu ve burun kısmı demirli olan maskelerin tercih edilmesinin sağlıklı kullanım açısından daha uygun olacak."