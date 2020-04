Salgının 4. haftasında ‘stoktan tükettik’

14 Nisan 2020

Selenay YAĞCI

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının ardından ilk hafta marketlerde stoklanabilen makarna, bakliyat ve un gibi ürünlerin satışları patlamıştı. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasından sonraki 4.haftada ise stoktan tükettik. Ipsos Hane Tüketim Paneli verilerine göre 4.haftada patlama yapan kategorilerde kayda değer artış olmadı. İlk tepki olarak artan kategorilerin haftalık gelişimine bakıldığında makarna ve ıslak mendil daralırken çoğu kategori de sabit kaldı. Dezenfekte ürünleri ile un – maya ikilisinin ise hala artışta olduğu görülüyor. Salgının 4. haftasında, açıklama öncesi haftaya kıyasla maya yüzde 95 ve sirke yüzde 59 artarken, makarna yüzde 25, ıslak mendil ise yüzde 12 düştü.

Hazır kahveler ve et- beyaz et listeye ilk kez girdi

Salgının 4. haftasında, açıklama öncesi haftaya kıyasla bakıldığında; maya ve sirke yine artışın yüksek olduğu kategoriler oldu. Normal bir haftaya göre artan kategorilere bakıldığında yine atıştırmalık cips, kuruyemiş, çikolata kaplama, puding gibi ürünler öne çıkıyor. Büyümede ilk defa listeye giren kategoriler ise hazır kahveler ve et- beyaz et oldu. Hazır kahve yüzde 26 et-beyaz et kategorileri yüzde 22 arttı.

Ipsos E-Ticaret Paneli Mart ayı sonuçlarına göre ise satın alınan adet bazında kayıtlara bakıldığında 16 Mart haftasında süpermarket alışverişlerinin ciddi oranda arttığı görülüyor. Diğer alışverişler ise endeks olarak azalıyor. Endekslere son hafta süpermarket özelinde bakıldığında artış ivmesi azalıyor ama hala büyüme trendinde… Diğer alışverişlerde ise endeks düşmeye devam ediyor. Toplam e-ticaret satış adetinde süpermarketin payı yüzde 31’den yüzde 45’e kadar yükseldi.

Hane halkında endişe devam ediyor

Salgın sürecinde yaptıkları araştırmaların virüs sonrası ruh halinin endişeli olduğunu gösterdiğini belirten Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik, endişenin ilk olarak dünya ve Türkiye için başlarken son haftalarda kişiselleşmeye başladığını kaydetti. Endişenin ilk yansıması alışverişle başladığını ifade eden Gedik, “10 Mart haftasında sadece hanelerin yarısı alışveriş davranışında değişiklik olduğunu söylerken son haftaya bakıldığında ise tüm haneler alışverişlerinde koronavirüs salgını etkisiyle değişim olduğunu belirtti. Haneler ihtiyaçlarını en az 2 - 3 hafta süreyle karşılayacak kadar aldıklarını belirtiyorlar. Stoklamayı tetikleyen düşünce ise ‘virüsten korunmak için evde kalmak’ ve ‘sokağa çıkma yasağı gelirse’ olarak belirtilebilir” dedi.

Dolup taşan evdeki stokları eritme haftası

Evde yapılan en popüler aktivitenin yemek yapmak olurken, hane içi tüketim de arttığını ifade eden Gedik, şunları anlattı “Daha fazla çeşit ve daha farklı yemekler yapılıyor. Bu da alışverişte her hafta çeşitli ürünlerin alınmasına sebep oluyor. Sağlık Bakanlığının ilk vaka açıklamasının üzerinden geçen 3 haftalık süreçte tüm kategorilerin alımlarının artması #evdestokvar durumunu oluşturdu. Bu sebepten dolayı 4. haftayı biz ‘dolup taşan evdeki stokları eritme’ haftası olarak değerlendiriyoruz. Hanelerin alışverişlerinde durağanlık başladı. Evde yeterince stok yapıldığı için büyüme ile öne çıkan kategori bu hafta görülmedi. ancak normal haftaya göre ise hala büyümesi olan kategoriler var.”