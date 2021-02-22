Salgının yeni yükseleni "scooter" oldu

Salgının değiştirdiği ödeme alışkanlıkları sonucu yeni şartlarda hem vatandaşlara hem de ticari işletmelere kolaylık sağlayan yeni ürünler fark edilirken, Mastercard Türkiye'nin salgın dönemine ilişkin araştırmasına göre, dijital ödemelerde en büyük artışı, ortak kullanıma sunulmuş elektrikli scooter sağlayıcıları gösterdi.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin salgın sürecindeki alışveriş alışkanlıklarını analiz eden Mastercard Türkiye, özellikle hijyen sebebiyle bu dönemde temassız alışverişe olan talebin ciddi anlamda artış gösterdiğini belirtirken, bunun sadece bireysel temassız kartlarla kalmayıp ticari kartlara da yansıdığının altını çizdi. Buna göre, ofislerin fiziksel alandan dijital ortama taşınması, işletmelerde ticari kart kullanımını artırdı.

Türkiye'de Masterpass üye iş yerleri arasında ticari alışverişlerde en çok yemek siparişi ve market alışverişi yapıldığı görülüyor. Bu iki alanı, ulaştırma ve telekomünikasyon hizmetleri takip ediyor. Masterpass'e tanımlanan kartların yüzde 65'i kredi kartı iken, yüzde 31 ile banka kartları ikinci sıraya oturuyor.

Ulaşımda dijital adaptasyon devam ediyor

Mastercard Türkiye'nin araştırmasında göre, dijital ödemelerde en büyük artışı, ortak kullanıma sunulmuş elektrikli scooter sağlayıcıları gösterdi. Scooter'ların özellikle genç kitlenin tüketim alışkanlığı haline geldi.

Öte yandan özel araç sahipleri de dijital dönüşümden faydalanıyor. Mastercard Türkiye ile İSPARK'ın iş birliği sayesinde İSPARK uygulaması üzerinden kayıtlı kartla tek tıkla ödeme yapılabiliyor. Araç sahiplerinin görevli beklemeden ve bozuk para arama derdi olmadan otopark ödemelerini gerçekleştirmesi artık mümkün. Otoparktan ayrılan sürücü, uygulama üzerinden Masterpass'e kayıtlı kartlarından birini seçerek ödemeyi tamamlayabiliyor.

Toplu taşıma sistemlerine de ödeme çözümleri sunan Mastercard, Türkiye'de 40'ı aşkın şehirde Masterpass altyapısıyla kent veya ulaşım kartlarına temassız bir şekilde bakiye yükleme imkanı sunuyor. 23 ilde ise tüketiciler sahip oldukları temassız kredi ya da banka kartları ile toplu taşıma ödemelerini doğrudan araç içi validatöre yapabiliyor.

Verilen bilgiye göre, salgından önce kredi kartı satışlarının yalnızca yüzde 5 ila 10'u dijital yöntemlerle gerçekleştirilirken, 2020 yılında bu rakam yüzde 38'e çıktı. 2021 yılında küresel sağlık endişeleri sona erse ve işletmeler geleneksel faaliyetlerine devam etse dahi dijitalleşme adına attıkları ödeme adımlarının, kolaylık sebebiyle varlığını sürdürmesi bekleniyor.