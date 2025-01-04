Salı günü pompaya yansıyabilir: Benzine bir zam daha bekleniyor
Yeni yılla birlikte yüzde 6'lık ÖTV zammı akaryakıtta geçerli olurken, benzine salı günü bir zam daha gelmesi bekleniyor. Buna göre, benzin grubunda 1,27 TL fiyat artışı yaşanacağı tahmin ediliyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
1 Ocak itibarıyla yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansırken, benzine bir zam daha bekleniyor.
Beklenen benzin zammı 7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olabilir.
Foreks Haber'in sektörden aldığı bilgiye göre, benzin grubunda pazartesi akşam 1.27 TL fiyat artışı öngörülüyor.
Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
4 Ocak akaryakıt fiyatları
4 Ocak 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44,04 TL
Motorin litre fiyatı: 44,75 TL
LPG litre fiyatı: 26,41 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43,88 TL
Motorin litre fiyatı: 44,65 TL
LPG litre fiyatı: 25,87 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44,44 TL
Motorin litre fiyatı: 44,30 TL
LPG litre fiyatı: 26,42 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44,89 TL
Motorin litre fiyatı: 45,79 TL
LPG litre fiyatı: 26,32 TL