Sam Altman'dan OpenAI için 97 milyar dolar teklif yapan Elon Musk'a rest: İstersen ben X’i satın alayım

OpenAI CEO’su Sam Altman, Elon Musk’ın liderlik ettiği bir yatırımcı grubunun OpenAI’yi 97,4 milyar dolara satın alma teklifini geri çevirdi. Altman, Musk’ın teklifine alaycı bir şekilde yanıt vererek “İstersen ben X’i satın alabilirim” dedi.

Musk ve Altman’ın OpenAI anlaşmazlığı

Musk ve Altman, 2015 yılında OpenAI’yi kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak birlikte kurmuştu. Ancak ilerleyen yıllarda OpenAI’nin Microsoft ile milyarlarca dolarlık ortaklık kurarak ticari bir modele geçmesi, Musk’ın tepkisine neden oldu.

Musk, OpenAI’nin kuruluş ilkelerinden saparak ticari çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini öne sürerek dava açtı. OpenAI ise, bu dönüşümün yapay zeka geliştirme sürecini hızlandırdığını ve şirketin küresel rekabet gücünü artırdığını savunuyor.

SoftBank ve OpenAI’nin yüksek değerlemesi

Musk’ın OpenAI için önerdiği 97,4 milyar dolarlık teklif, şirketin mevcut değerlemesiyle kıyaslandığında oldukça düşük görünüyor. Japon yatırım devi SoftBank, OpenAI’ye 260 milyar dolar değerleme üzerinden 40 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

OpenAI'nin piyasa değerine dair belirsizlik sürerken, Musk’ın yatırımcı grubunun şirketin varlıklarını düşük göstermek isteyebileceği yorumları yapılıyor.

Rekabetin yeni cephesi: xAI ve Stargate Projesi

Elon Musk, OpenAI’ye alternatif olarak xAI adlı yapay zeka girişimini kurdu. xAI, yapay zeka alanında OpenAI ile doğrudan rekabet etmeyi hedeflerken, Musk’ın şirketin etik ve iş modeli konusundaki eleştirileri devam ediyor.

Buna ek olarak, OpenAI, SoftBank ve Oracle, ABD genelinde büyük çaplı veri merkezleri kurmayı amaçlayan Stargate Projesi'ni hayata geçirdi. Musk, bu projeye sert eleştiriler yönelterek şirketlerin vaat ettiği 500 milyar dolarlık kaynağa sahip olmadığını iddia etti

Altman ise Musk’a meydan okuyarak, Teksas’ta kurulan yeni veri merkezlerinden birini ziyaret etmesi için kendisini davet etti.

Yapay zeka savaşları devam ediyor

Musk ve Altman arasındaki OpenAI çatışması, yapay zeka dünyasında büyük bir rekabetin göstergesi olarak görülüyor. Microsoft’un desteğiyle OpenAI hızla büyürken, Musk’ın xAI’si de sektör içinde daha fazla yer edinmeye çalışıyor.

Musk’ın OpenAI’yi satın alma girişimi başarısız olmuş gibi görünse de, yapay zeka alanındaki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da sertleşmesi bekleniyor.