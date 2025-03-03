Şam Havalimanı’ndaki çalışmalar tamamlandı: Bakan Uraloğlu duyurdu: Hava-yer telsiz sistemleri devrede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı'ndaki çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Şam Kule'deki telsizlerin ses kayıt cihazlarına entegrasyonunun tamamlandığını ve hava-yer telsiz sistemlerinin kurulumunun başarıyla tamamlanarak kullanılmaya başlandığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Şam Havalimanı'nda güvenliğin artırılması adına önemli adımlar atıldığını ve X-ray cihazları, iz dedektörleri ve sıvı patlayıcı kontrol cihazlarının kurulumunun tamamlandığını ifade etti.

Ayrıca, yangın güvenliği için Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele araçlarının onarıldığını ve eğitimlerin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Şam Havalimanı’nda yapılan bu yenilikler, bölgedeki uçuşların güvenliğini artırmaya yönelik kritik adımlar olarak öne çıkıyor.

Şam Havalimanı’nın hasar gören altyapısının güçlendirilmesi için teknik desteklerin devam ettiğini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin sağladığı hava seyrüsefer cihazları ve güvenlik sistemlerinin kurulumlarının sürdüğünü açıkladı. Suriye’deki havacılık altyapısının güçlendirilmesine yönelik teknik çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

Şam Havalimanı’nda uçuş güvenliğini artırmak için 113 araç, cihaz ve sistemin 6 tırla sevk edildiğini söyleyen Uraloğlu, Türkiye'nin desteğiyle havalimanının güvenlik seviyesinin yükseltildiğini ve modernize edildiğini vurguladı. Ayrıca, NDB cihazının onarımı yapılarak yeniden çalışır hale getirildi ve yeni alıcı-verici telsiz sistemlerinin kurulumları tamamlandı.

Bakan Uraloğlu, “Türkiye, bilgi birikimi ve teknik kapasitesiyle Suriye’deki havacılık altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Seyrüsefer hizmetlerinden güvenlik önlemlerine kadar birçok alanda sağlanan teknik destek, bölgedeki havalimanlarının daha güvenli ve işlevsel hale gelmesine katkı sağlayacaktır” dedi.