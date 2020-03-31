SAMEKS Endeksi yüzde 10 geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), martta geçen aya göre 10,2 puan azalarak 40,3'e çekildi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mart 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, 2020 yılı mart ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 10,2 puan azalarak 40,3'e düştü.

Mart ayında endekste gözlenen bu azalışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 11,1 puan azalarak 39,6 seviyesine gerilemesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi de 7,6 puanlık azalışla 42,9 seviyesine çekildi.

Üretim alt endekslerinde sert düşüşler görüldü

Hizmet sektöründe gözlenen azalışta girdi alımlarının, sanayi sektöründe gözlenen azalışta ise yani siparişlerin hızlı bir şekilde ivme kaybetmesi belirleyici oldu.

Bu gelişmelere bağlı olarak, hizmet sektörüne yönelik iş hacminde ve sanayi sektörüne yönelik üretim alt endekslerinde sert düşüşler meydana geldi.

Ocak 2013 döneminden itibaren hesaplanan SAMEKS Bileşik Endeksi, koronavirüs salgınının reel sektör üzerindeki daraltıcı etkisi sebebiyle tarihinin en düşük seviyesine geriledi.