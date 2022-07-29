SAMEKS, üçüncü çeyreğe pozitif başladı

SAMEKS Bileşik Endeksi, yılın 3’üncü çeyreğine pozitif bir başlangıç yaptı. Temmuz ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 54,6 değerine yükseldi.

SAMEKS Bileşik Endeksi, yılın üçüncü çeyreğine de pozitif bir başlangıç yaptı. Endeks, yılın ilk yarısı boyunca 50 referans değeri üzerinde seyrederek ekonomik aktivitenin canlılığına işaret etmişti.

Bileşik Endeksin pozitif görünümünde hizmet sektörü iş hacminin yeniden artışa geçmesi ve sanayi sektörünün Temmuz ayında referans değer üzerindeki seyrini sürdürmesi etkili oldu.

Her iki sektörde de istihdam artışının sürdüğü bu dönemde, sanayi sektörüne yönelik yeni sipariş artışının önceki aya göre ivme kaybetmesi, Bileşik Endeksteki artışı sınırlandırdı.

SAMEKS'in çalışmasının ayrıntıları şu şekilde:

"Bu gelişmede Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksinin önceki aya göre 3,8 puan artarak 55,3 seviyesine yükselmesi belirleyici rol oynamıştır. Önceki aya göre 5,2 puan azalış kaydederek 52,7 seviyesine gerileyen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise söz konusu ivme kaybına karşın referans değer üzerindeki seyrini sürdürmüştür.

Girdi alımlarının oldukça hızlı bir şekilde artış kaydetmesiyle hizmet sektörü genelinde iş hacminin genişlediği Temmuz ayında, önceki aya kıyasla sanayi sektörünün büyüme hızının gerilemesinde yeni siparişlerde gözlenen azalış etkili olmuştur.

Bu gelişmeler neticesinde önceki aya göre 1,1 puan artış kaydederek 54,6 seviyesine yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, üst üste 7’nci ayında 50 referans değeri üzerinde seyretmiş ve ekonomik aktivitedeki canlılığın Temmuz ayında da sürdüğüne işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki aya göre 5,2 puan azalarak 52,7 seviyesine gerilemiştir.

Önceki aya göre 10,7 puan birden azalış kaydederek 50,5 seviyesine gerileyen yeni sipariş alt endeksi, Temmuz ayında sanayi sektörü genelinde gözlenen ivme kaybında belirleyici rol oynamıştır.

Sanayi sektörüne yönelik girdi alımları ise önceki aya göre 0,2 puan artarak 67,1 puanlık seviyesiyle pozitif görünümünü bu dönemde de sürdürmüştür.

Bu gelişmeler neticesinde 9,2 puan azalış kaydederek 46,9 puana gerileyen üretim alt endeksi, sanayi sektöründe önceki aya kıyasla üretimin azaldığına işaret etmiştir. Önceki aya göre 4,0 puan artarak 46,1 seviyesine yükselen nihai mal stoku alt endeksi sanayi sektörü genelinde stokların azalışını sürdürdüğünü gösterirken, 3,4 puan artarak 57,8 seviyesinde gerçekleşen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise firmaların mal ve hizmet tedarikinde olumlu görünümün sürdüğüne işaret etmektedir.

İstihdam alt endeksi ise önceki aya göre 1,0 puan artarak 54,9 puana yükselmiş ve sektör genelinde emek talebi artışı bu dönemde de devam etmiştir.

Böylece Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 50 referans değeri üzerindeki seyrini üst üste 12’nci ayına taşımış ve sektördeki genişleme yılın 3’üncü çeyreğinin ilk ayında da sürmüştür.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 Temmuz ayında önceki aya göre 3,8 puan artarak 55,3 seviyesine yükselmiştir.

Bu dönemde sektöre ilişkin girdi alımları 6,2 puanlık artışla 74,0 seviyesine yükselmiş ve güçlü seyrini Temmuz ayında da sürdürmüştür.

Girdi alımlarının hızlı bir şekilde ivme kazanmasına paralel olarak, önceki aya göre 4,7 puan artan iş hacmi alt endeksi 50,1 seviyesine yükselmiş ve pozitif bir görüntü sunmuştur. 4,5 puan artış kaydetmesine karşın 49,6 seviyesine gerçekleşen nihai mal stoku alt endeksi referans değerin altındaki seyrini sürdürürken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 51,7 değerinde gerçekleşerek pozitif bir görünüm arz etmiştir.

Sektör genelinde olumlu seyre işaret eden gelişmeler neticesinde istihdam alt endeksi de önceki aya göre 2,9 puan artarak 52,0 seviyesine yükselmiştir.

Söz konusu gelişmeler neticesinde 55,3 seviyesinde gerçekleşen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksinin Ocak 2022 döneminde başlayan 50 puan üzerindeki seyri Temmuz ayında da devam etmiştir."