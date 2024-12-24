Şamil Tayyar'dan asgari ücret tepkisi: Olmadı, üzgünüm

AK Parti’den 2011 yılında Gaziantep Milletvekili olarak TBMM’ye giren Şamil Tayyar, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete tepki gösterdi.

Asgari ücretin yüzde 30 artışla 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya çıkarılmasını eleştiren Tayyar, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

* Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı.

Şamil Tayyar mesajının devamında yeni asgari ücretin “AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmediğini” vurgularken “Üzgünüm” ifadesini kullandı.