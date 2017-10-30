Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları yarın...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları yarın başlayacak.
Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Beşiktaş Monaco'yu konuk edecek
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki 4. maçında, çarşamba günü saat 20.00'de Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.
Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.45 Manchester United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)
22.45 Basel (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)
22.45 Celtic (İskoçya) - Bayern Münih (Almanya)
22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Anderlecht (Belçika)
22.45 Roma (İtalya) - Chelsea (İngiltere)
22.45 Atletico Madrid (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)
22.45 Olympiakos (Yunanistan) - Barcelona (İspanya)
22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Juventus (İtalya)
1 Kasım Çarşamba:
20.00 Beşiktaş - Monaco (Fransa)
22.45 Liverpool (İngiltere) - Maribor (Slovenya)
22.45 Sevilla (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya)
22.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)
22.45 Napoli (İtalya) - Manchester City (İngiltere)
22.45 Porto (Portekiz) - Leipzig (Almanya)
22.45 Tottenham (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
22.45 Borussia Dortmund (Almanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)