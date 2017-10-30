ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C
  • Ekonomi
  • Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları yarın...

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Beşiktaş Monaco'yu konuk edecek

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki 4. maçında, çarşamba günü saat 20.00'de Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.

Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.45 Manchester United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)

22.45 Basel (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)

22.45 Celtic (İskoçya) - Bayern Münih (Almanya)

22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Anderlecht (Belçika)

22.45 Roma (İtalya) - Chelsea (İngiltere)

22.45 Atletico Madrid (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)

22.45 Olympiakos (Yunanistan) - Barcelona (İspanya)

22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Juventus (İtalya)

1 Kasım Çarşamba:

20.00 Beşiktaş - Monaco (Fransa)

22.45 Liverpool (İngiltere) - Maribor (Slovenya)

22.45 Sevilla (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya)

22.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

22.45 Napoli (İtalya) - Manchester City (İngiltere)

22.45 Porto (Portekiz) - Leipzig (Almanya)

22.45 Tottenham (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

22.45 Borussia Dortmund (Almanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.