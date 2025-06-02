Samsun Canik'te ihtiyaç sahibi çocuklu ailelere 5 bin lira destek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2025 Aile Yılı'na özel projelerle ailelere hem sosyal hem de maddi destek sunan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı Açılış Toplantısı'nda konuşan Başkan Sandıkçı, Haziran 2025'ten itibaren çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin Türk lirası destek sağlayacaklarını duyurdu.