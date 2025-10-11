Samsun, MKE ve BAYKAR yatırımlarıyla savunma sanayinin yeni üssü oluyor

Türkiye, savunma sanayisinde bölgesel üretim ağını genişletirken, Samsun bu alanda yeni bir merkez haline geliyor. Türk savunma sanayisinin iki önemli markası Makine Kimya Endüstrisi (MKE) ve BAYKAR, şehirde toplam değeri milyarlarca lirayı bulan yatırımlarla üretim üssü kuruyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, şehrin “kuzeyin üretim merkezi” kimliğini güçlendiren bu yatırımların hem bölge hem de ülke ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

“Bu büyük yatırımlar Samsun’un üretim, ihracat ve teknoloji kapasitesini daha da güçlendirecek. Ülkemizin potansiyeline inanan her yatırımcıyı baş tacı etmeye devam edeceğiz” diyen Tavlı, yeni organize sanayi bölgelerinde otomotiv ve savunma sanayii firmalarına özel alanlar tahsis edildiğini bildirdi.

2 milyar TL’lik MKE yatırımı: Samsun savunma üretiminde merkez oluyor

Vali Tavlı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerin yerli imkânlarla üretileceği MKE Samsun Üretim Kampüsü çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi.

“2 milyar TL yatırım değeriyle hayata geçirilen bu proje, Samsun’un savunma sanayiinde güçlü bir merkez haline gelmesine büyük katkı sağlayacak” dedi.

Kampüs tamamlandığında, mühimmat, mekanik parçalar ve savunma sistemlerinin yerli üretiminde Samsun önemli bir rol üstlenecek.

BAYKAR’dan stratejik yatırım: 400 dönümlük üretim üssü

Türkiye’nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üreten BAYKAR, Samsun’da 400 dönümlük özel endüstri bölgesinde yeni üretim üssü kuracak.

Vali Tavlı, “Bu yatırım sadece Samsun’un değil, Türkiye’nin teknolojik üretim kapasitesine de büyük ivme kazandıracaktır. BAYKAR’ın Samsun’a gelmesi, şehrimizin yüksek teknoloji ekosistemini güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

BAYKAR’ın yatırımıyla birlikte savunma teknolojilerinde Ar-Ge faaliyetlerinin ve ihracat potansiyelinin de artması bekleniyor.

“Yüksek teknoloji üretimiyle istihdam ve ihracat artacak”

Organize sanayi bölgelerindeki çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Tavlı, “Birçok yatırımcımız fabrika kurulumlarını tamamladı, bazıları üretime geçti. Bu gelişmeler, Samsun’un yüksek teknoloji üretim altyapısını güçlendirirken, istihdam ve ihracat rakamlarını da artıracak” diye konuştu.

Vali Tavlı, yatırımcı dostu bir şehir olduklarının altını çizerek, “Fedakârca çalışan ihracatçılarımız başta olmak üzere, ülkemizin ve şehrimizin potansiyeline inanan her teşebbüsü baş tacı etmeye devam edeceğiz. Samsun, üretimiyle, teknolojisiyle ve insan kaynağıyla örnek bir şehir olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.