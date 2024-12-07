Samsun Toybelen Sanayi Sitesi’ndeki dükkanlar sahiplerine kavuşuyor! İlk teslim tarihi 9 Aralık 2024

Samsun'un en kapsamlı dönüşüm projelerinden biri olan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi’nde hak sahibi vatandaşlara dükkanların teslim süreci 9 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan konuya dair açıklamasında teslim tarihlerini açıkladı ve “Şehrimiz için çok önemli bir projede, esnafımızın heyecanla beklediği süreç başlıyor" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile gerçekleştirdiği dönüşümde sona gelindi. Sanayi dönüşümü kapsamında Atakum ilçesinde inşa edilen 700 dönüm büyüklüğünde bin 526’sı sanayi, 44’ü ticari tip olmak üzere toplamda bin 570 iş yerinden oluşan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi’nde hak sahibi vatandaşlara dükkanlarının teslim aşaması başlıyor.

Gülsan Sanayi Sitesi’nde aktif olarak çalışan esnafların kura ile belirlenen dükkanların bin 221’inin teslimatı 9 Aralık 2024 ile 28 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Esnafa destek

Toybelen’den dükkan alamayan esnafa yönelik de çalışma yaptıklarını belirten Başkan Doğan, “Büyükşehir Belediyesi olarak satın almak istediğimiz ancak henüz ödemesi tamamlanmamış dükkanlarımızı da TOKİ’ye devrederek esnafımızın satın almasının yolunu açacağız. Bunu geçtiğimiz meclis toplantısında da ifade etmiştim. Gülsan’daki esnafımız için bu adımı atacak, onlara bu kolaylığı sağlayacağız. Toybelen’den dükkan alamadığı için mağdur olan esnafımızın mağduriyetini gidereceğiz” diye konuştu.