Samsun’da ihracat 1 milyar doları aştı

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İhracatın geliştirilmesine katkı vermeye devam edeceklerini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Balkanı S. Zeki Murzioğlu, temel amaçlarının Samsun’un sahip olduğu potansiyelin, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı vermesini sağlamak olduğunu ifade etti. Murzioğlu, 170 ülke ve 6 Serbest Bölgeye toplamda bir milyar 70 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştirilmesiyle, Samsun için konulan 1 milyar dolarlık hedefin aşılmış olmasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Samsun’dan bu yılın Ocak ve Ekim ayları arasını kapsayan dönemde başta Rusya olmak üzere ABD, Hollanda ve Fas'ın yanı sıra 170 ülkeye yapılan ihracatla 1 milyar dolarlık hedef, yılın bitimine 2 ay kala açılmış oldu. Samsun'da ihracatın arttırılmasına dönük adımlar, Hüseyin Aksoy'un Samsun Valisi olduğu dönemde atılmıştı. Vali Aksoy'un Samsun için koyduğu 5 milyar dolarlık hedefin gerçekleşmekten uzak olduğu anlaşılınca, hedef daha sonra 1 milyar dolar olarak revize edilmişti. Bu hedefe ulaşmak için öngörülen eşik 700 milyon dolardı. Bu eşiğin 3 yıl önce aşılmasıyla geçen yıl ilk kez 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılmıştı. Bu durumda Samsun'dan yapılan ihracatın yılsonuna kadar 1 milyar 230 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yeni hedef, 5 milyar dolar

Vali Hüseyin Aksoy'un koyduğu 5 milyar dolarlık hedefin 1 milyar dolar olarak revize edilmiş olmasına rağmen, bu hedefin yıl bitmeden aşılması üzerine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun için ihracat hedefini yeniden 5 milyar dolar olarak açıkladı. 17 ülkeye ve 6 Serbet bölgeye gerçekleştirilen toplam 1 milyar 70 milyon dolarlık ihraç ürünlerini demir ve çelik, değirmencilik ürünleri, motorlu kara taşıtları için süspansiyon araçları, kazan, makina, deniz ürünleri oluşturuyor. Ancak, Samsun'dan demir-çelikten mücevhere kadar 24 kalem ürünün ihracatı gerçekleştiriliyor. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tüm zorluklara rağmen dünyanın dört bir tarafına ihracat yaparak Türkiye’nin ve Samsun’un gücüne güç katan müteşebbisleri de kutladı. Samsun’un ihracat rakamlarını daha yukarıya taşımak adına çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Murzioğlu, yüksek milli gelire sahip olmanın kilit noktalarından birinin ihracat olduğunun altını çizdi.

“Ortak akıl toplantıları ve projelerimizle firmalara güç katıyoruz”

Salih Zeki Murzioğlu, ortak akıl toplantılarıyla, master planlarıyla, hibe projeleriyle, eğitimlerle, danışmanlıklarla, 7/24 kesintisiz belge hizmetiyle ve yetiştirdikleri dış ticaret uzmanlarıyla firmaların gücüne güç katmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Bu çalışmalardan birinin de Samsun TSO Eğitim Vakfı adına Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle uyguladıkları, ‘Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi Projesi’ olduğunu aktardı. Sekiz gün boyunca devam eden projeye 30 gencin katılarak, sertifika aldığını kaydeden Muzioğlu, “Biz bu şehrin çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini biliyoruz. Buradaki en önemli husus ise sürdürülebilir bir artış sağlanmasıdır. Biz Samsun TSO olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da ihracat her daim bizim ana gündem maddelerimizden biri oldu ve böyle de olacaktır. Samsun’un ihracat kapasitesinin geliştirilmesine katkı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.