Samsung 646 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor

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Güney Kore basınında çıkan haberler teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ülkenin önde gelen üreticileri gelecek hafta büyük bir devlet etkinliğinde bir araya gelecek. Şirketlerin etkinlikte yapay zeka ve yarı iletken odaklı planlarını açıklamaları bekleniyor.

Yarı iletken pazarında rekor bütçeli strateji

Güney Kore merkezli Samsung grubu önümüzdeki on yıllık dönemi kapsayan planlar hazırladı. Şirket yatırım miktarını 1000 trilyon wonun üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bu miktar yaklaşık 646 milyar dolarlık bir bütçeye karşılık geliyor. Planlanan hamle ülke tarihindeki en büyük kurumsal yatırım taahhüdü olabilir.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ulusal bir ekonomik bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantının 29 Haziran tarihinde gerçekleşeceği belirtiliyor. Etkinliğe ülkenin en büyük teknoloji yöneticilerinin katılması bekleniyor.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Jun Young-hyun toplantıda hazır bulunacak. SK Hynix Üst Yöneticisi Kwak Noh-jung da sunum yapacak liderler arasında yer alıyor. Yöneticiler bölgesel kalkınma projelerine bağlı yeni planlarını kamuoyuna duyuracaklar.

Yapay zeka veri merkezleri ve küresel rekabet

Hazırlanan yeni yol haritası çok geniş bir alanı kapsıyor. Yatırımlar yarı iletkenler, yapay zeka veri merkezleri, piller ve ekran teknolojilerine aktarılacak. Bütçenin önemli bir kısmı yeni çip üretim tesislerine ayrılıyor. Gelişmiş paketleme operasyonları da bu harcamalardan pay alacak.

Samsung yönetimi ülkenin güneybatı bölgesindeki fabrikalar için bütçe ayırıyor. Buradaki yarı iletken tesislerine 300 trilyon won yatırım yapılması gündemde. Yapay zeka veri merkezi projelerine ise 350 trilyon wonun üzerinde kaynak aktarılacak.

Rekabetteki diğer büyük oyuncu SK Hynix de boş durmuyor. Şirket bu hafta önemli bir finansal strateji paylaştı. Nasdaq Bileşik Endeksi kapsamında Amerikan Depo Sertifikaları halka arzı planlanıyor. Bu halka arz yoluyla 29,4 milyar dolara kadar kaynak yaratılması hedefleniyor.

Elde edilecek gelirler yeni çip fabrikalarının yapımında kullanılacak. Gelişmiş paketleme tesisleri ve çip üretim ekipmanları için de harcama yapılacak. Asya teknoloji hisselerinde yaşanan genel düşüş şirket hisselerini de etkiledi. Seul borsasında işlem gören her iki firmanın hisseleri yüzde 7 civarında geriledi.

Planlanan devasa harcamalar Seul yönetiminin küresel yarışta öne geçme çabasını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki rekabet her geçen gün kızışıyor. Güney Kore bu hamleyle yapay zeka altyapısını güçlendirip yarı iletken endüstrisindeki konumunu sağlamlaştırmayı amaçlıyor.