Tesla CEO'su Elon Musk, Samsung Electronics'in Tesla'ya çip tedarik edeceğini doğruladı.

Musk, "Samsung'un dev yeni Texas fabrikası Tesla'nın yeni nesil AI6 çipini üretmeye adanacak. Bunun stratejik önemini abartmak zor. Samsung şu anda AI4'ü üretiyor. TSMC ise tasarımını yeni tamamladığı AI5'i önce Tayvan'da sonra da Arizona'da üretecek" dedi.

Samsung şirketin adını gizlemişti

Güney Kore’nin en büyük şirketi olan Samsung, bugün yaptığı açıklamada 2033 yılı sonuna kadar sürecek, 22,8 trilyon won (yaklaşık 16,5 milyar dolar) değerinde küresel bir şirketle çip üretim anlaşması imzaladığını duyurmuştu.

Samsung açıklamasında ikinci tarafın "ticari sırları koruma" talebini gerekçe göstererek, karşı tarafın adı da dahil olmak üzere anlaşmanın ayrıntılarının 2033 yılı sonuna kadar açıklanmayacağını söylemişti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Ticari gizliliği koruma ihtiyacı nedeniyle sözleşmenin ana içeriği açıklanmadığından, yatırımcıların sözleşmede değişiklik veya fesih olasılığını göz önünde bulundurarak dikkatli bir şekilde yatırım yapmaları tavsiye edilir" denildi.